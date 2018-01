Sancey, France

Sancey, c’est en effet d’abord l’histoire de villages qui sont devenus commune nouvelle, sans pour autant rien perdre ni de leur âme ni de leur identité ! La famille s’est donc aussi officiellement que naturellement élargie, pour compter désormais 1300 habitants.

Sancey-le-Grand et Sancey-le-Long, séparés par le lieu-dit de Sancey-l’Église ne font en effet plus qu’un depuis le 1er janvier 2016… une fusion dont l’idée ne date pas d’hier, et qui a tranquillement fait son chemin comme les nombreux randonneurs sur les sentiers balisés du village…

Parce que Sancey, c’est aussi – entre Dessoubre et Lomont, tout près des terres de Pergaud – le pays des belvédères et des points de vue dont on ferait de nombreuses cartes postales… Les paysages sont ici décorés de chapelles, de grottes, de faucons, de châteaux voire d’éoliennes toute proches, sans oublier la basilique Sainte-Jeanne-Antide, édifiée dans le village qui a vu naître et grandir Jeanne-Antide Thouret, religieuse fondatrice de la congrégation des sœurs de la Charité, béatifiée par le pape Pie XI en 1926 (soit 100 ans après sa mort) et canonisée 8 ans plus tard.

Sancey, c’est aussi des entreprises qui s’installent et des lotissements qui se développent, ainsi que de nombreux commerçants et artisans, pour une vie de territoire à part entière, dans un Vallon à peu ou prou 50 kilomètres de Pontarlier, Montbéliard ou Besançon… soit environ une heure de route dans chacune des directions.

En somme, marche et ʺMarathonʺ, une ancienne figure du village, caractérisent chacun à leur façon l’art d’y vivre : nature, simplicité et convivialité…

Un vivre ensemble à partager autour du Comté ou de la cancoillotte que l’on y produit, au bistrot (parfois éphémère), lors des fêtes de village, ou au sein de la vie associative qui font de Sancey le ʺvie-llageʺ qu’il est !

Bref… Sancey – toujours plus Grand, toujours plus Long quoi qu’en disent les panneaux – a un sacré tempérament

C'est d'abord devant la mairie que nous nous sommes garés... Nous y avons bien entendu rencontré le maire, histoire de planter le décor...

Yves Brand (ancien maire de feue Sancey-le-Long) et Frédéric Cartier, maire de Sancey... depuis presque toujours Sancey s'unir! © Radio France - Dominique Parreaux

Nous prenons nos Cartier à Sancey, pour un avant-goût de la semaine! Copier

Notre appétit de découvertes nous a tout naturellement conduit jusqu'à la Fruitière à Comté... une coopérative diversifiée, véritable actrice de l'économie du Vallon.

Jean-François, président, et Philippe, administrateur, dans la cave de la Fruitière... pour une visite "AOCey" © Radio France - Dominique Parreaux

Ce qui est certain, c'est qu'à la Fruitière, ça ne meule pas partout! Copier

La vie de Sancey s'articule aussi autour de ses commerces... des boutiques, magasins, et autres ateliers d'artisans qui jalonnent la longue rue principale, découpée en plusieurs portions...

Alain Nicolet, le président l'Union des Commerçants et Artisans de Sancey, aussi multiples qu'indispensables © Radio France - Dominique Parreaux

Garage, fleuriste, libraire, bistrot, coiffeuse, ... Sancey a de quoi s'assumer! Copier

Le centre de Sancey a tout récemment changé de visage... L'entreprise Novoparts s'y est en effet installée, pour y fabriquer ce qu'on a dans l'idée de trouver plutôt un peu plus près de la frontière...

Mustapha Lamrabet, horloger made in et chantre du corporate, a fait un vrai choix de vie... et le résultat lui donne raison! © Radio France - Dominique Parreaux

Une manufacture horlogère à Sancey... pourquoi pas dans l'Eure pendant qu'on y est!? Copier

Impossible de s'arrêter à Sancey sans y évoquer l'un des clubs emblématiques du Vallon... De spectacles en défilés, il symbolise le village depuis quelques décennies!

Juliette et Patricia, devant les collections des majorettes... Toute une histoire! © Radio France - Dominique Parreaux

On y mène aussi une vie de bâton de majorette! Copier

Question lieu de vie, l'école est en général une une valeur sûre... Une adresse où l'on ne peut pas se louper! D'autant qu'elle a récemment changé d'adresse, précisément, pour s'installer dans des locaux tout neufs... Un univers et un équipement qui font le bonheur de bien du monde!

Milo, Corinne, Maxence, Sarah, et Cloé... Une seule n'est pas au CM2....Saurez-vous la reconnaître?? © Radio France - Dominique Parreaux

À Sancey, il n'y a (presque!!) pas besoin de console de jeu.... Copier

Sancey, c'est aussi tout un vallon... des paysages à se décoller la rétine, à découvrir le long des sentiers thématisés et balisés par le club de randonnée...

Jean-Claude et Maurice, du Club Rando du Vallon de Sancey © Radio France - Dominique Parreaux

Des randonnées et des paysages "Sanceytionnels"! Copier

Nous avons aussi fait la connaissance de François Schär... le pharmacien du village ne connaissait rien de Sancey avant d'en découvrir la vie et le vallon, paradis des activités de plein air...

Un haut-saônois arrivé en terre inconnue, mais en terrain connu aujourd'hui! © Radio France - Dominique Parreaux

Le Vallon vaut bien les affiches qui décorent le bureau... Copier

Guy Defrasne, comme le nom l'indique, est originaire du pays de Quingey...

Il est désormais sancéen, installé depuis 1985 dans un vallon dont il est aussi l'une des locomotives (rien d'étonnant quand on s'appelle Defrasne!)

Ce n'est pas la Dame de Belvoir, mais l'homme de Sancey... au service des (H)êtres humains... © Radio France - Dominique Parreaux

Des bistrots éphémères au Vallon Sancey à Pas Contés, le pays se prend en main! Copier

Notre parcours s'achève avec la rencontre d'un sancéen de cœur... et de foi... (euh... sans "e"!)

Damien est un homme que l'on croise fréquemment en mairie... comme au stade... un enfant du pays, un incontournable de la vie d'ici! © Radio France - Dominique Parreaux

"il est à Sancey maintenant... lui aussi il a réussi!!" ;-) Copier

Nos déambulations nous ont aussi réservé bien d'autres rencontres et découvertes...

Nous y reviendrons durant les prochaines vacances, avec des inédits, les séquences bonus qui vous permettront de vous faire une idée encore plus précise avant de voter pour votre Plus Beau Village de Franche-Comté!

... Nous nous rendrons ainsi à la Maison d'accueil Sainte Jeanne-Antide, où sœur Louisette et Benoît nous raconterons la raison d'être de la Maison comme de la basilique...

Sancey, indissociable de Jeanne-Antide Thouret © Radio France - Dominique Parreaux

... Nous ferons la connaissance de Raoul et Dominique, lieutenant et capitaine, au Centre de Secours...

Pas la même vie, mais le même avis! © Radio France - Dominique Parreaux

... Nous monterons à l'étage des salles de musique avec Anne-Marie, de l'Union Musicale, qui propose l'école de musique...

Guère de bémols en ce qui concerne son avis sur la vie du village...! © Radio France - Dominique Parreaux

... Et irons dire un petit bonjour à celui qui a choisi d'y revenir... un petit gars du coin qui a souvent eu la pancarte dans le peloton, et qui connaît toutes les pancartes du pays!