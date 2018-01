Saône, France

Le site de la commune de Saône

Saône, c’est l’histoire d’un village bâti sur les eaux sacrées qui donneront leur nom à ce qui allait devenir, quelques siècles plus tard, un bourg-centre de la périphérie bisontine…

Le bourg compte aujourd’hui environ 3400 habitants, et n’a – semble-t-il – pas fini de se développer, fort de sa situation et des atouts qu’elle y réserve.

Si la proximité de Besançon explique évidemment en partie l’envergure qu’a pris le village, devenu bourg-centre, l’environnement a aussi toute sa part dans un choix de vie qui est plus qu’une simple tendance.

Saône, c’est un univers fait à la fois du brouhaha de la ville et des 4 voies du Haut toute proches, en même temps que de la quiétude des bois et forêts, et bien entendu de la richesses de ses fosses et marais, une zone humide unique que vous ne partagez qu’avec la faune et la flore, dans une biodiversité patrimoine à elle-seule.

Saône, c’est aussi les vieilles familles et les nouveaux arrivants, le commerce, les services, le tissu associatif qui permet une vraie vie de loisirs sur place, et des événements qui font de Saône un village peuplé d'irréductibles Saônois qui résiste encore et toujours à la totale absorption bisontine.

Saône, c’est en somme un petit bout de plateau du Jura qui s’est bâti comme un plateau du Monopoly… Et, clin d’œil de l’odonymie, l’authentique Rue de la Paix qui s’y trouve est d’ailleurs là pour en témoigner !

Nous y passons ainsi la semaine, dans le Marais qui n’est pas celui de la Place des Vosges et de la Rue des Rosiers, mais plutôt de la Rue des Tulipes ou des Ronces… et avec Les Enfants du Marais, qui nous en font la visite en mode patrimoine naturel…

Notre première rencontre est prévue à la mairie... Yoran Delarue nous y attend, sous la bienveillance des Tontons Flingueurs, dont l'affiche nous dirait presque qu'"on ne devrait jamais quitter Montauban"... euh, pardon... Saône!

Yoran Delarue, maire de Saône, m'attend dans son bureau... parce que je "ne suis tout de même pas venu pour beurrer les sandwichs"! (© Les Tontons Flingueurs) © Radio France - Dominique Parreaux

Petite carte postale du bourg... un "bourg-ville" aurait-on dit s'il eût été du casting des Tontons Flingueurs! Copier

Pour comprendre le pourquoi du comment de Saône, on m'a recommandé les lumières de l'ancien instituteur, Jacques Dubois... Une vie et une carrière à Saône, dont il a aussi couvert le territoire pour la presse, sans compter les livres qu'il a consacrés au village... Autant dire que c'est l'homme de la situation!

Jacques Dubois, devant le lotissement voisin et les marais à l'arrière-plan... un bon résumé de l'identité de Saône! © Radio France - Dominique Parreaux

61 ans de recul, et même davantage... Toute l'histoire des eaux sacrées aux hauts du village... des Castors à Rhodiacéta... Copier

Notre visite a aussi évidemment tourné autour des fosses et des marais...

Première étape: le hall de la mairie où nous avions convenu d'un RDV avec Daniel et Lilian...

... Nous allons prendre la direction de la gare pour rejoindre le marais de Saône, l'univers des enfants d'autrefois... © Radio France - Dominique Parreaux

Les fosses et les marais tatouent le paysage de Saône comme les souvenirs des enfants du pays... Copier

Deuxième étape: les marais et le site de La Baignade... en voiture!

La Baignade, où les eaux montent et descendent, avant de s'infiltrer au Creux sous Roche, puis de couler au robinet à Besançon, via les sources d'Arcier © Radio France - Dominique Parreaux

La Boucle de l'Eau avant l'eau de la Boucle... et la Boucle est bouclée! Copier

Troisième étape: Les Fosses, un endroit que les saônois ne connaissent pas toujours... et pourtant!

Daniel et Lilian, aux Fosses... le renard que nous y avons croisé n'a pas voulu apparaître sur les réseaux sociaux!... c'était non négociable... © Radio France - Dominique Parreaux

Les Fosses, un musée de la géologie typiquement jurassienne à ciel ouvert! Copier

Enfin, pour encore mieux comprendre la richesse de ces marais, en termes de biodiversité comme de réseaux hydrogéologiques, rien ne valait une visite au Syndicat du Marais de Saône, plus près du Trou aux Loups que des Fosses aux renards...

Arielle et Alexandre, nos 2 experts ès Marais de Saône... parce que restaurer, préserver et valoriser, ça coule de source! (bon, d'accord... c'est facile...) © Radio France - Dominique Parreaux

Le marais de Saône... en visite VIP comme Very Important Patrimoine... Copier

Nous voici de retour dans les rues du villages... au plus près de la civilisation et de tout ce qui la caractérise!... Rencontre avec L'Amicale, l'association N°1 d'un bourg où la vie ne Saône pas creux!

Thomas Fève, Amicalement vôtre... dans le local d'une des 30 et quelques associations qui donnent de la vie au bourg. © Radio France - Dominique Parreaux

Les activités, les événements, les loisirs, ... L'Amicale renouvelle ses propositions au gré des projets à convertir en possibles. Copier

Comme bien des fois, nous avons aussi croisé le facteur... L'occasion de lui demander son ressenti sur ce coin de plateau... grand plateau... sauf en vélo! parce que ça monte un peu quand-même.... alors petit plateau grand pignon, c'est mieux!

Damien, une autre façon de voir Saône... les rues qu'il connait le mieux ne sont évidemment pas les plantes que l'on peut trouver dans les prés ! © Radio France - Dominique Parreaux

"L'envie de vivre à la franc-comtoise".... Damien a aussi son regard sur un bourg qu'il parcourt tous les jours... Copier

Nous nous sommes aussi invités chez Lukas et Choralie... Il est tchèque, elle est bisontine... ils ont atterris à Saône, et n'ont plus forcément envie de remettre les moteurs en marche...

Ulysse, Choralie et Lukas... la vie à Saône , c'est vraiment hockeyyyyyyyyy!! © Radio France - Dominique Parreaux

Comment le hasard fait parfois très très bien les choses...! Copier

Et nous avons aussi rendu visite à Valérie et Brigitte, dans le salon de Brigitte... entendez par là: la médiathèque!

Découverte d'un monde à part, au 1er étage de l'Outo, salle commune et singulière à la fois!

Valérie et Brigitte, dans une déco Saint-Valentin made in maison façon récup'... effectivement, à la médiathèque, la vie est vraiment belle! © Radio France - Dominique Parreaux

La médiathèque, le magic Bri-gîte! Copier

Comme d'habitude, notre balade s'est prolongée, et nos rencontres se sont multipliées...

Nous avons donc décidé de vous en mettre de côté pour les prochaines vacances de février, lors desquelles nous reprendrons la route de Saône, pour faire la connaissance d'Alain, Marion, Frédéric, Audrey et Eva...

... Alain en connaît un rayon sur la généalogie locale, éclairant du même coup la démographie du village...

Alain a vécu aux 4 coins de la région avant de se fixer à Saône... © Radio France - Dominique Parreaux

... Marion est saônoise depuis toujours et entend bien le rester! Elle créé son activité, une salle de sport qui va ouvrir au printemps et qui témoigne aussi de l'élan économique du territoire...

Marion, lancée dans l'aventure de son Saône Fit... le bonheur quoi! © Radio France - Dominique Parreaux

... Frédéric découvre Saône mais y donne déjà toute son envie de dynamisme et de convivialité...

Frédéric et Françoise, le Marais pour se marrer... jouer, discuter, chanter... © Radio France - Dominique Parreaux

... Eva, quant à elle, nous racontera la vie de la jeunesse saônoise, partagée entre les plaisirs du bourg et de la ville... Une vie dont Audrey, la maman, devine presque les futurs contours!

Audrey et Eva, une vie à 50% en ville et à 50 pour Saône ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, à Saône, parmi nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté!