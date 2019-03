Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Soye, “Un pour tous, chacun pour Soye !”

Soye, France

Le site du village de Soye

Soye, et ses quelque 400 habitants (“les soyots” ou “les cairouties”), est un village né sur les sources et résurgences que souligne aussi la toponymie : sûs, sos ou encore sùsa signifiant « l’eau qui mugit ». Au cours des siècles, le nom a évolué en Sosis, Soyis, Soes, ou encore Soie, et enfin Soye.

L’eau (ruisseau de la Soye, source de Gourdevaux, …) – véritable ADN du pays – se retrouve ainsi dans les traces de moulins aujourd’hui disparus (moulin de Guenille, moulin du Haut) ainsi qu’au fond des gouffres et autres cavités qui constellent la région, comme dans les fontaines qui caractérisent également le village. La fontaine Jeanne d’Arc (jadis fontaine du Crau) et son abreuvoir de la Veue, la fontaine du Jalant et son lavoir octogonal, et peut-être d’abord et avant tout la fontaine romaine et son aménagement en demi-cercle, marque de fabrique de l’architecture d’alors.

Soye est en effet un territoire de spéléologie : le gouffre de Pourpevelle et son immense réseau font le bonheur de passionnés qui profitent également des sentiers de randonnée, parmi lesquels le balisé « Pays de Sources »… précisément !

Soye, c’est aussi un château et ses 2 tours classé “Demeure Historique / Monument Historique Privé”, des plateaux calcaires, un territoire de forêt, de La Guinguette au massif Sur Queuille, et une ligne d’horizon – dès lors que l’on prend un peu de hauteur – dont on devine les formes, serpentant entre crêtes et rivière, épousant la silhouette de la vallée du Doubs.

Vous y découvrirez par ailleurs un riche patrimoine religieux, fait de croix et autres chapelles et tournant autour de l’église Saint-Dizier dont les proportions rappellent la quasi double densité démographique d’antan.

Soye, qui pourrait former le 3ème sommet d’un triangle presque parfaitement isocèle au Nord de Clerval et plein Ouest de L’Isle-sur-le-Doubs, c’est également un pays quelque part un peu à cheval entre Besançon et Aire Urbaine, d’ailleurs plutôt saucisse de Montbéliard que de Morteau, et une PQR en édition Montbéliard plutôt que Besançon.

Et enfin, comment parcourir Soye sans prendre la température du village auprès des associations et notamment du Comité des Fêtes ?

La Foire de Printemps – notamment – mobilise, fédère et rappelle ainsi chaque année à la fin mars, combien le village sait donner dans le vivre ensemble et créer du lien… Alors “Un pour tous, chacun pour Soye !”, parce qu’après tout on n'est jamais si bien servi que par Soye-même !

En somme, on prend le temps de vivre, et même vivre pour Soye, parce qu’ici, entre décor et convivialité, cela va de Soye !

Notre première étape se fait évidemment et comme de coutume en mairie. François Ciresa, agriculteur, est maire de Soye depuis 2014, et amoureux de ce pays qui est devenu le sien depuis bien plus longtemps...

François Ciresa, chantre d'une ruralité qui lui va à merveille... pour rester Soye-même ! © Radio France - Dominique Parreaux

"La vraie ruralité dans le bon sens du terme... il faut y faire attention, sachons la préserver !" Copier

Nous avons ensuite répondu avec bonheur à l'invitation de Claude, et nous sommes ainsi mis en route pour une petite balade sur l'un des chemins qui font le bonheur des gens d'ici...

"Un Pays de Sources"... mais pas seulement ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Pour moi c'est quelque chose... c'est ma vie !" Copier

Après cette promenade en mode voiture, nous nous sommes garés devant l'une des fontaines du village... mais pas n'importe laquelle !

Entièrement restaurée, elle est plus que jamais le témoin d'une époque lointaine qui raconte un bon bout de l'histoire du village.

Marie-Odile et Daniel Choley, tailleur de pierre, devant la fontaine romaine - entre presbytère et église - plus belle que jamais ! © Radio France - Dominique Parreaux

L'eau de la fontaine romaine... © Radio France - Dominique Parreaux

... et le haut de la fontaine romaine ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Tout tourne autour de l'eau"... le village s'est en effet construit sur les sources et les résurgences. Copier

C'est aussi sur le site de cette fontaine réhabilitée qu'on a décidé d'afficher les nouvelles armoiries du village. Un blason qui raconte lui-aussi bien des choses à sa façon !

Un cheval, une épée, un chêne et des ondes... le blason renferme l'histoire et toutes les histoires du village ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça vient de "carotter", c'est prendre avec ruse... Tout s'explique !" Copier

Nous sommes ensuite remontés jusqu'à l'ancienne école, qui - aujourd'hui - abrite notamment un atelier brico-déco.

Véronique nous y a reçus, pour nous expliquer comment convivialité partagée et physionomie du village font bon ménage !

Nicolas, Christiane, Madeleine, Françoise, Véronique et Claude... l'art du temps pour soi et pour Soye ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça fait un village un peu plus vivant !"... "on sert à faire vivre le village" Copier

Et si nous profitions du passage du bus de ramassage scolaire pour y monter, partager le trajet entre 2 des 3 arrêts du village, et faire la connaissance des élèves de retour de Clerval ?

Une autre façon de regarder le village de Soye...

Nathan, Magdalena et Anthony... 3 des regards que le trajet nous a laissé le temps de porter sur le village © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un bon patelin ouais... il y a une bonne ambiance" Copier

C'est ensuite à l'écart du village que nous nous sommes rendus, en compagnie de Cédric Druet. Parce que le cadre de vie de Soye se comprend aussi au milieu de quelques unes des 300 ruches du Rucher du Castor.

Quand on sait qu'une ruche abrite environ 60 000 individus à la belle saison, on en conclu qu'il y a plus d'abeilles à Soye que de vers à soie ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est beaucoup de petites choses qui font un tout" Copier

Autre angle de vue sur le village : les profondeurs des entrailles de la Terre !

Parce que ce n'est pas toujours d'en haut que les vues sont les plus belles...

Michel Mathiot, spéléologue passionné, devant le gouffre de Pourpevelle, l'une des entrées d'un incroyable réseau. © Radio France - Dominique Parreaux

Vu du dessous, Soye c'est ça ! - Club spéléo de Mandeure (GSAM)

Un paysage différent... qui fait aussi toute l'identité du pays ! - Club spéléo de Mandeure (GSAM)

"Il y a beaucoup de choses à visiter et beaucoup de vie !" Copier

... Quoique d'en haut, c'est pas mal non plus !

Petite visite d'une ferme bio installée sur les hauteurs du village, au lieu-dit de La Garenne, où se rencontrent le lait et le beau !

Pauline a créé sa fromagerie, productions de la ferme bio de La Garenne, pour donner du sens à l'activité qui fait aussi la vie du territoire © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y en a beaucoup qui me disent : "Ouah... mais t'as quand-même un cadre de vie, un cadre de travail qui est quand-même juste magique !"" Copier

Nous sommes enfin redescendus au cœur du village, où nous nous sommes invités chez Daniel, l'un des bénévoles très actifs du Comité des Fêtes. Parce que Soye ne serait sans doute pas tout à fait Soye sans sa Foire de Printemps, temps fort de l'année et marqueur de convivialité depuis des décennies...

Daniel et Thierry (président du Comité des Fêtes), 2 des acteurs de la traditionnelle Foire de Printemps © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est ça qui donne la vitalité des villages... il faut que ça dure dans les petits villages" Copier

Comme chaque semaine, notre périple nous a réservé le bonheur de bien des rencontres. Aussi reviendrons-nous à Soye durant les prochaines vacances scolaires - les vacances de printemps seront aussi la période de vote pour qualifier le 4ème et avant-dernier des villages finalistes de juin prochain - afin de retrouver les gens et trésors d'ici...

Nous nous nous arrêterons par exemple à l'église, où Jeanne nous a raconté le passé et le patrimoine de Soye...

Jeanne, véritable livre ouvert sur le patrimoine et l'évolution du village © Radio France - Dominique Parreaux

... puis nous irons retrouver Christophe et Bénédicte, sur la Soye, et devant l'ancien moulin du Haut, dans un décor dont ils ne changeraient pour rien au monde...

Christophe et Bénédicte, trop bien dans leur univers : "ça permet de trouver un certain équilibre, des valeurs vraies" © Radio France - Dominique Parreaux

... à l'instar de Dany, arrivé il y a peu...

Dany Fleury, artisan peintre, apprécie le tableau ! © Radio France - Dominique Parreaux

... ou de Christiane, qui ne remettra jamais plus sa montre à l'heure de Paris...

On a aussitôt tutoyé Christiane qui à son tour y tutoie le bonheur © Radio France - Dominique Parreaux

... Et nous prendrons aussi le temps de bavarder avec deux des anciennes du village : Hélène et Madeleine, elles aussi heureuse de leur petit pays !

Hélène, Madeleine et Françoise, toujours bien chez Soye ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, dans les rues de Soye, pour de toute nouvelles rencontres et découvertes, lors des prochaines vacances de Pâques... par ailleurs période de vote, qu'on se le dise !