Vercel-Villedieu-le-Camp, France

Le site de la commune de Vercel

Selon la maxime empruntée au maire : « Je reviens Vercel que j’aime ».

… ou « Vercel j’aime » dirait-on peut-être au pays de la saumure !

Ici, c’est plutôt le bois, le lait et les bovins.

Vercel, c’est peut-être d’abord un nom qui a du mal à tenir sur le panneau !

Le nom de Vercel-Villedieu-Le-Camp trouve en fait ses origines au Valdahon où, vers 1900, on décida de créer un camp militaire avant de l’agrandir quelques années plus tard.

Ainsi, le gouvernement de l’époque décida d’exproprier entièrement le village de la Villedieu (en 1906, 182 habitants peuplaient le village que l’on appelait alors Villedieu-le-Camp afin de le distinguer des nombreuses autres localités du même nom). Les derniers habitants quittèrent définitivement leur village en 1926, avant de le voir entièrement rasé et rayé de la carte… quand bien même le nom fut rattaché à Vercel par décret en 1962.

Nous sommes au cœur du département du Doubs, en plein centre, et à mi-chemin de bien des bassins de vie (Morteau, Pontarlier, Besançon). Sur un des plateaux du Jura, à 655 m d’altitude, le bourg de Vercel s’élève vers l’est jusqu’à l’anticlinal de la Léchère, à 826 mètres, où les sapins ont largement pris le dessus.

Le site de Vercel est habité depuis des temps très anciens, antérieurs à la période gallo-romaine. Il deviendra un bourg fortifié, avec son château, dont la mention est faite au XIème siècle, avant que le château ne soit attesté en 1265 comme étant "une maison forte de pierres", située entre les fossés dont l’enceinte protégée représente environ 4,5 hectares.

Quoique peu étendu, l’ensemble des bâtiments, avec ses tours (Mouchat, Malvoisin), et avec sa porte à pont-levis donne une impression de sécurité et de puissance.

A l’époque féodale, Vercel devint également un lieu de commerce et d’échanges très important avec ses nombreuses foires et un pain d’épice réputé.

Vercel, c’est aussi l’élevage bovin (de surcroît hérité de la tradition des foires) et la culture du lait dans ce qui est aussi évidemment le pays du fromage !

58 millions de litres de lait y sont en effet transformés chaque année sur 3 sites pour la fabrication du Comté, de l’Emmental Grand Cru, de la Raclette et du Morbier.

Vercel est également le pays de deux Prix Goncourt qui y ont évidemment chacun leur rue : Louis Pergaud (originaire de Belmont, à 5 minutes) et Roger Vercel (en fait Roger Cretin, devenu Vercel - pseudonyme puis patronyme - en raison du village auprès duquel il passait ses vacances).

Enfin, Vercel est aujourd’hui un bourg plein de vie et d’activité : pas moins de 900 élèves de 3 à 25 ans font aussi le quotidien du village, par ailleurs également porté par un tissu associatif ultra dense qui bénéficie d’équipements et de structures qui semblent pour le moins favorables au dynamisme local

Comme de coutume, nous sommes d'abord partis à la rencontre du maire... histoire de planter le décor.

Montbéliardes et Comté ont toute leur place dans le bureau d'Albert Grosperrin... le maire de Vercel qui n'a rien agencé ni truqué pour la photo ! © Radio France - Dominique Parreaux

un bourg-centre de 1600 habitants, et tout un art de vivre ! Copier

C'est à partir de ce plan, accroché à la mairie, que Marc Blondeau a souhaité nous emmenés en balade. Un plan pour mieux comprendre ce qui fait l'histoire du pays dont le visage d'aujourd'hui épouse les traits d'hier...

Une voirie circulaire qui ne trompe pas ! © Radio France - Dominique Parreaux

Sous les pavés... le donjon ! Copier

La visite s'est ensuite poursuivie sous forme de jeu de piste ! Une très chouette façon de découvrir et saisir tout ce qui fait l'identité du village...

Pascale Droz, adjointe, devant l'école et la 3ème borne du jeu de piste : "démoulez" ! © Radio France - Dominique Parreaux

En piste, à la recherche des indices ! "démoulez" et déroulez l'histoire de Vercel... Copier

Impossible de s'arrêter à Vercel - paraît-il - sans rendre visite aux artisans bouchers-charcutiers du centre-bourg.

Cyril et Sébastien y perpétuent la tradition, avec toujours autant de passion !

Sébastien Juif et Nicolas, apprenti, dans un commerce qui envoie du steak ! © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite surprise pour prendre la température de la place chez l'un des incontournables du centre-bourg. Copier

Chemin faisant, nous nous sommes aussi arrêtés à la bibliothèque... qui est en fait bien plus que ça !

Yves Picard et Denis Tournier, acteurs de la vie vercelloise, à plus d'un titre. © Radio France - Dominique Parreaux

bibliothèque, médiathèque, club multimédia, club rando, ... Vercel a de quoi faire ! Copier

Vercel est évidemment du signe de la montbéliarde !

Et le lait c'est quelque part aussi un peu l'or blanc...

Christine (vendeuse), Nicolas (fromager) et David (Président de la coopérative)... garants d'une véritable culture. © Radio France - Dominique Parreaux

Qui n'en mange pas n'est pas vercellois... ois !! Copier

Nous avons aussi pris un peu le large, jusqu'à La Voie du Moulin, où Léonie et Samuel sont installés : nous sommes au GAEC des Mille Fleurs.

Samuel, Léonie et Aloïs... sans oublier Timéo, Alana et Miléna. Si en plus d'être à l'école ils ne sont ni sur la photo ni cités... !! © Radio France - Dominique Parreaux

De Guillon-les-Bains à la Voie du Moulin, du Liberty aux 1000 Fleurs... des pelles à la fourche... Vercel, une évidence ! Copier

Et si on découvrait Vercel en mode avignonnais ? Rien de tel que l'accent d'ailleurs pour avoir un aperçu de la vie d'ici !

Angélique et Franck se sont mis au vert... et l'enseigne de leur restaurant avec ! © Radio France - Dominique Parreaux

Sur le pont d'Avignon, c'est bien... mais avec le Pont de chez nous, c'est encore mieux ! Copier

Autre regard tout neuf, celui de Maryse. Elle vient de Montbéliard et ne se verrait plus nulle part ailleurs qu'à Vercel !

Maryse, néo-vercelloise ultra convaincue, sur une place qui est désormais la sienne ! © Radio France - Dominique Parreaux

On se dit "tu" et on y tutoie aussi la belle vie ! Copier

Vercel existe aussi dans ce que le village vit au quotidien. Nous sommes ainsi partis à la rencontre de quelques-uns des acteurs de la vie associative du bourg, en direction du gymnase Alexandre Blondeau

Mezzanine, ring, sacs de boxe, buts de hand, mur d'escalade, paniers de basket, ...Francis (foot), Christian (boules), Jérôme (vélo), Christian (OMS), et Franck (boxe) y trouvent tous leur bonheur © Radio France - Dominique Parreaux

Sports et événements... Vercel est aussi le pays de tous les possibles ! Copier

... et puisque Vercel déborde aussi de vie, nous y reviendrons évidemment durant les prochaines vacances, pour mieux vous aider à voter.

Nous nous arrêterons ainsi par exemple à la Boulangerie Les Marronniers, où Carole Viaux nous racontera ce qui fait le bonheur de ce choix de vie...

Carole Viaux, pour le pain... et le pain d'épices / pain délice... © Radio France - Dominique Parreaux

... puis ferons escale au "8 à 8"... enfin, Carrefour Express depuis 6 ans... où Jérôme a aussi trouvé l'équilibre, loin de sa ville...

Il y a aussi 2 chevaux (emblématiques !) au pays des bovins © Radio France - Dominique Parreaux

... avant de nous faire une petite place au milieu de la répétition de la Lyre Vercelloise, institution du pays...

Une (petite) partie de l'ochectre d'harmonie de La Lyre Vercelloise, dirigée par Anne, et fondée 140 "years Bach" © Radio France - Dominique Parreaux

... puis de rendre visite à l'ADMR et au périscolaire...

Le périscolaire, à un couloir de l'ADMR : rencontre des générations © Corbis - Dominique Parreaux

... de visiter l'église Sainte-Agathe au mobilier classé...

Marc et Pascale pour tout savoir de l'église, symbole du village avec la mairie voisine. © Radio France - Dominique Parreaux

... d'aller dire un petit bonjour à Gérard Guillemin, à La Ressourcerie...

Gérard Guillemin, pour orchestrer le travail... © Radio France - Dominique Parreaux

... de faire la connaissance d'Arnold, un papa "à l'heure des mamans"... ou de monter au stand de tir...

Claude Tattu, un président heureux ! © Radio France - Dominique Parreaux

... ou de prendre la route d'Adam-lès-Vercel au bord de laquelle se dresse la Maison Familiale Rurale !

Hervé Galmiche, directeur de la MFR de Vercel... pour ne pas dire "maire de ce village dans le village" ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, pour d'autres pérégrinations, à Vercel !