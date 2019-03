Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Villers-lès-Luxeuil, le Triangle Vert qui tourne rond !

Villers-lès-Luxeuil, France

Le site de Villers-lès-Luxeuil

Villers-lès-Luxeuil, Terre de l’abbaye de Luxeuil, c’est presque déjà le sourire et la jovialité en mairie.

C’est aussi évidemment le village situé sur la route romaine reliant Besançon à Plombières – un site surnommé “Camp de César” – et dont le nom décore aujourd’hui la carte à une grosse dizaine de kilomètres au sud-ouest de Luxeuil, et au centre d’un triangle Saint-Loup-sur-Semouse / Lure / Vesoul, préfecture à 25 kilomètres de là.

330 villérois – parmi lesquels de nombreuses jeunes familles – habitent le pays, évidemment majoritairement boisé, des parcelles forestières jusqu’à l’aire de stockage de grumes de hêtres à la Saônoise de Tiroirs et Contreplaqué, qui fait aussi l’activité du village.

D’autres entreprises contribuent à la vie économique de Villers-lès-Luxeuil (3 exploitations agricoles, une pension canine, des élevages de chevaux et activité de négoce, une société de commercialisation de mobilier urbain, une succursale de vente de produits pour l’agriculture et 2 artisans), ne retenant pour autant pas tous les villérois qui trouvent également de l’emploi dans le bassin tout proche de Luxeuil (la BA 116 de Saint-Sauveur ou encore la société Bazin à Breuches), mais aussi à Vesoul ou à Lure.

Villers-lès-Luxeuil s’est aussi distingué par la création de son pôle éducatif des Courlis, véritable pionnier en son genre, quand – au tournant des années 90 – il a fallu réfléchir autrement à la question de la scolarité et aux politiques de l’enfance sur le territoire.

Une réflexion qui a aussi sans doute présidé à la création d’une aire de jeux et d’un terrain de foot, contigus à la salle de convivialité, aussi moderne et fonctionnelle qu’agréable, tandis que le village surfe aujourd’hui sur la vague VDSL, une technologie qui permet à l'internaute de bénéficier d'une navigation plus fluide qu'avec l'ADSL, et que renferme l’armoire NRA (Nœud de Raccordement aux Abonnés) qui fait aussi aujourd’hui la plus-value du pays !

Du point de vue du patrimoine, Villers-lès-Luxeuil abrite notamment la chapelle des Revenants Bons, perdue au fonds des bois qui mènent à Mailleroncourt-Charette, et donc bien loin de l’église classée (baptistère taillé dans une dolomie, boiseries, …) qui trône au cœur du village, construite sur une première église démolie pour la circonstance, elle-même édifiée sur un site déjà sacré du temps des mérovingiens.

C’est aussi à Villers-les-Luxeuil que vous pourrez profiter d’une lecture de paysage instructive, à la croisée des massifs et donnant sur le Ballon de Servance ou La Planche des Belles Filles, randonner sur les chemins balisés (du “Trou de la Sorcière” au “Moulin des Oiseaux”, en passant par “Le Camp de César”), ou encore découvrir les 3 fontaines-lavoirs (La Grande Fontaine, la Fontaine du Centre et la Fontaine de Mézières).

Première étape, pour prendre la température du village : la mairie.

Et autant dire que la température y est douce ! La chaleur ne vient d'ailleurs pas que du fourneau que l'on prend soin d'allumer assez tôt pour le confort de la secrétaire...

Contrairement aux apparences, Michel Weyermann est plus maire que mer... heureux de ce pays qu'il a découvert au détour de la vie. © Radio France - Dominique Parreaux

"On a un esprit de concorde" Copier

Nous avons aussi fait la connaissance de Jean-Marie, ancien maire et passionné de son village qu'il connaît par cœur... et même par chœur !

Jean-Marie Chanson, sous le clocher, devant la grille, le baptistère et les boiseries qui font l'identité de cette église classée... sur un site sacré depuis les mérovingiens ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est comme à la Sixtine, il faut regarder le plafond !" Copier

Jean-Marie nous a également conduits en direction de Velorcey, sur la côte qui domine le village, et qui permet une lecture de paysage instructive : c'est d'ici que se comprend l'histoire et le pourquoi du comment de Villers-lès-Luxeuil.

Villers-lès-Luxeuil, blotti dans la vallée du ruisseau de la Prairie © Radio France - Dominique Parreaux

"En fait on est sur l'extrême bordure du Bassin Parisien" Copier

Décidément, le destin nous a gâtés : croiser la route de Jean-Marie fut un bonheur ! C'est encore lui qui nous a accompagnés jusqu'à l'une des fontaines qui font aussi l'identité du village... en en racontant quelque part un peu l'histoire à leur façon !

La Grande Fontaine de Villers-lès-Luxeuil... © Radio France - Dominique Parreaux

... forcément lavoir, si caractéristique de la Haute-Saône ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On a coupé 2 des 5 fontaines pour obliger les gens à payer l'eau sur l'évier" Copier

Notre visite s'est ensuite poursuivie à l'opposé du village, à l'entrée sud, où nous avions rendez-vous avec Véronique Viney, la présidente de l'ACL, l'Association Culture et Loisirs

La salle de convivialité, devant l'aire de jeux, à l'entrée du village © Radio France - Dominique Parreaux

Véronique, heureuse de sa vie d'ici ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est vrai que c'est des balades qui prennent du temps... !" Copier

Villers-lès-Luxeuil, c'est aussi l'histoire de l'un des tout premiers pôles éducatifs de la région... Une initiative qui, en son temps, a parlé aux oreilles d'un certain Christophe Valot, devenu villérois depuis, et qui nous en a fait la visite...

Séan et Raphaël au milieu de leurs camarades au pôle éducatif (école et centre de loisirs) © Radio France - Dominique Parreaux

"Les enfants, si vous leur demandez, je pense qu'ils sont enchantés" Copier

C'est ensuite Maire-Jéhanne que nous avons retrouvée à l'aire de jeux, un espace dévolu aux enfants, qui est aussi le point de départ des sentiers de randonnée qui donnent encore un autre point de vue sur le village

Marie-Jéhanne, devant le pédiluve de l'aire de jeux, zone de loisirs voisine du terrain de foot © Radio France - Dominique Parreaux

"La sorcière... on va voir la sorcière !" Copier

C'est en direction d'Abelcourt et de Sainte-Marie-en-Chaux que nous nous sommes par la suite rendus. Parce que Villers-lès-Luxeuil, c'est aussi le site du moulin qui a marqué chacune des époques de la vie industrielle : La Saônoise de Tiroirs et Contreplaqué est au bord du canal qui a fait tourné la féculerie d'antan.

Stanislas et Patrick Couval, les deux patrons de la Société Saônoise de Tiroirs et Contreplaqué © Radio France - Dominique Parreaux

"Après la pomme de terre, les grumes de hêtre... on a exploité une matière première de la région" Copier

Aujourd'hui, ce qui contribue à la qualité de vie d'un village, ce n'est plus seulement le cadre, le patrimoine, le paysage ou l'école... C'est aussi l'offre de services que contient une drôle d'armoire, en bord de rue, au pied du clocher...

Jean-François Huot devant l'armoire NRA (Noeud de Raccordement Abonnés) internet... Parce que Villers-lès-Luxeuil a aussi les 2 pieds dans le XXIème siècle ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Beaucoup de nouvelles constructions ont eu lieu suite à cette installation" Copier

Et puis nous avons également voulu découvrir le village dans le regard d'une... niçoise !

Fanny y est secrétaire de mairie depuis une dizaine d'années, et ses impressions en disent long de l'esprit du pays !

Pour Fanny, ce n'est pas tout à fait "Bienvenue chez les Ch'tis", mais bienvenue chez les "Gen'tis" ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Une vie beaucoup plus sincère, avec des valeurs... N'ayez pas si peur, une fois bien couvert, on s'y plait !" Copier

Et puisque – comme d'habitude – notre visite nous a offert plus de rencontres que ne le permet cette petite semaine de découverte, on vous en a mis de côté !

Nous reviendrons ainsi à Villers-lès-Luxeuil, comme dans chacun des villages de ce trimestre, lors des prochaines vacances scolaires, période de votre pour sélectionner un nouveau village finaliste de cette saison 2.

Ce sera par exemple l'occasion de s'inviter chez Gaby, l'un des doyens du village, et aux côté de Jacques, avec qui nous avons partagé 10 minutes à La Croix de Lallevaux (ou La Croix Blanche), le hameau de Villers-lès-Luxeuil...

La croix hommage aux fusillés, une histoire que La Croix de Lallevaux a voulu commémorer © Radio France - Dominique Parreaux

... mais aussi de faire un petit crochet par la Tour du Bailly, une pension canine où nous avons croisé Pierrot, par ailleurs guide de moyenne montagne qui a aussi fait du pays son terrain de jeu...

Pierre Jacquot et l'un de ses pensionnaires : Gana, un lévrier greyhound © Radio France - Dominique Parreaux

... de saluer Philippe Rousse, l'un des agriculteurs du village, dont il ne s'est jamais éloigné...

Véronique, Martine et Philippe Brousse : 3 frère et sœurs à la ferme du cœur du village © Radio France - Dominique Parreaux

... de rejoindre Pierre Marchal, sur le sentier qui mène à la Chappelle des Revenants Bons...

De retour de la chapelle, pour retrouver la voiture garée sur la route entre Villers et Mailleroncourt-Charette © Radio France - Dominique Parreaux

... ou pour retrouver une nouvelle fois Jean-Marie Chanson qui nous a aussi emmenés voir le village depuis le balcon qui domine la plaine de la Lanterne et du Breuchin, face au plateau des Mille Étangs et à La Planche des Belles Filles.

Le temps n'y mettait pas franchement du sien, mais Luxeuil et la BA 116 se dessinaient malgré tout dans le lointain © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à tout bientôt, dans les rues et sur les hauteurs de Villers-lès-Luxeuil, désormais parmi les postulants au titre du Plus Beau Village de Franche-Comté saison 2 !