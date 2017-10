Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Villersexel mérite bien une rue à Paris!

France Bleu Besançon vous présente la Franche-Comté à villages découverts!

Elle n’est certes pas parmi les 22 du Monopoly, mais Villersexel a sa rue à Paris ! (7ème arrondissement, entre la rue de l’Université et le Boulevard Saint-Germain, derrière le Musée d’Orsay, métro Solférino)

Villersexel, c’est 1500 habitants, dans un bourg classé Cité de Caractère.

Mais plus que jamais, le bourg vit à l'heure de sa "montre Ognon"... et prépare de nombreux projets aux petits Ognon, dans l'idée de développer des activités économiques, sportives, de loisir et de pleine nature en réorganisant la cité en différents pôles.

Côté patrimoine, on y est servi: château, tour crénelée, porte de la Palud, moulin seigneurial, ancien hôpital et apothicairerie, lavoirs, anciennes auberges, vestiges de fortifications et autres maisons de caractère… Villersexel repose effectivement sur tout un patrimoine, au centre comme dans le bourg-bas, mais se prépare un avenir qui s’écrit dans les différents chantiers d'un village qui se cherche aussi un nouveau visage !

Villersexel, c’est par ailleurs une politique « zéro phyto » et une nouvelle Voie Verte très courue des estivants allemands et néerlandais séduits par le cadre… le long de l'Ognon qui - pour la coup - ne fait pleurer personne et certainement pas les acteurs du tourisme!

Après une première visite du bourg en compagnie du maire et en mode voiture, nous nous sommes rendus à la mairie, c’est-à-dire en face du château qui domine toute une partie de cette cité de caractère qui a pourtant décidé de ne plus seulement se reposer sur son patrimoine bâti!…

Gérard Pelleteret, le maire de Villersexel, dans son bureau où nous avons fait connaissance avec la commune © Radio France - Dominique Parreaux

À Villersexel, il faut absolument rencontrer Antoine Rosa... le buraliste est une véritable figure qui connaît le tout Villersexel comme personne!!! Un incontournable de la cité… la preuve dans son magasin où nous nous sommes invités, dans le flux des clients !…

Antoine Rosa, ou le commerce en mode humain! Il vous voit tous les jours, donc il tutoie! © Radio France - Dominique Parreaux

Au cœur de la Vallée de l’Ognon, Villersexel conjugue les patrimoines bâtis et naturels... Nous avons d'ailleurs garé la voiture au bout du pont qui enjambe l'Ognon, la rivière qui fait aussi l’identité de cette cité classée… Et c’est là, à l’angle du pont et de la rue de la Forge, que nous avons poussé la porte de l'Office du Tourisme...

Charlotte Monnot... la passion d'un territoire qu'elle connaît comme personne! © Radio France - Dominique Parreaux

Château, clocher comtois, Hôpital de Grammont, Porte de la Palud ou ancien moulin seigneurial... On ne sait plus où donner de la tête! Question patrimoine, la cité a de quoi faire!... Suivez le guide, la balade se poursuit, dans le bourg-bas, après être passé devant le château puis avoir descendu les escaliers qui longent les vestiges des anciens remparts...

Villersexel, entre centre et bourg-bas... avant de rejoindre la Voie Verte vers les anciennes forges... © Radio France - Dominique Parreaux

Villersexel, village de Haute-Saône d’environ 1 500 habitants, dont Jean Ferraris connaît bien le grand bâtiment voisin de la mairie et de la Porte de la Palud devant lequel il nous attend…

La porte de la Palud, voisine de la salle des fêtes... La dernière des 3 portes de la cité! © Radio France - Dominique Parreaux

Dans la famille des "vieilles familles" de Villersexel, je demande les Dupont!... Nous nous sommes arrêtés chez Éliane et Daniel pour mieux comprendre ce qui fait ou a fait la vie du bourg, d’hier ou d’aujourd’hui...

Daniel Dupont, un ancien du textile qui a fait les belles heures de Villersexel! © Radio France - Dominique Parreaux

Impossible de visiter Villersexel sans s'arrêter à la base nautique... PAN SARL, c'est une véritable institution! On y propose évidemment du canoë mais aussi bien d'autres activités ludiques... On fait le tour du propriétaire avec les deux cogérants, Guy et Régis, qui en ont les clés!

Régis et Guy, 2 villersexellois à la tête de PAN (Plein Air et Nautisme)... et des portes de canoë presque en rang d'Ognon! © Radio France - Dominique Parreaux

Pour prendre la température du bourg, une petite visite au bistrot s'impose! Nous nous arrêtons au D'Jack, lieu de rencontres et de vie du centre de Villersexel...

C'est devant le D'Jack que nous avons croisé Lionel, le patron, heureux d'ouvrir chaque matin pour des habitués qui sont devenus plus que de simples clients... © Radio France - Dominique Parreaux

L'un des symboles de Villersexel, c'est aussi le handball!... Une culture, une tradition, qui retrouve de très belles couleurs... En témoigne l'enthousiasme de Frédéric Carisey, professionnel de la motoculture, mais aussi passionné de hand de la première heure, qui attend avec impatience la fin du chantier de rénovation du gymnase à côté du collège Pergaud!

Le gymnase se refait une jeunesse, pour le plus grand bonheur du HBC Lure-Villers notamment! © Radio France - Dominique Parreaux

Véronique Routhier incarne la 3ème génération de La Terrasse, un hôtel-restaurant qui fait aussi partie de la carte postale de Villersexel... L'établissement est au bord de l'Ognon, juste au bout de la Voie Verte... Une situation stratégique pour cette professionnelle de l’hôtellerie, bien placée pour nous expliquer ce qui fait aujourd'hui la force du bourg!

La Terrasse... depuis 1921 à Villersexel! © Radio France - Dominique Parreaux

... et bientôt, parce que Villersexel en a encore à raconter...

Cédric Lethel pour une nouvelle philosophie des espaces verts et du fleurissement labellisé "zéro phyto"

Cédric Lethel, un parisien bien dans sa verdure! © Radio France - Dominique Parreaux

... ou encore le château....!!