Les enfants ont eux aussi droit à leur festival de cinéma !

Mon premier festival invite le jeune public de 2 à 12 ans à découvrir une programmation audacieuse et éclectique dans 12 salles art et essai parisiennes, au Forum des images et à la Gaîté lyrique. Des séances festives au tarif unique de 4 € !

La musique est cette année particulièrement à l’honneur avec une cinquantaine de films sur ce thème, ainsi qu’un hommage au compositeur Bruno Coulais.

Cette édition est également l’occasion d’assister à des ciné-concerts exceptionnels, d’explorer le cinéma indien et de distinguer quelques films incontournables avec une belle sélection de films cultes.

« Sur la banquise... » Ciné-concert accompagné en direct par le Royal Boudoir Orchestra

De nombreuses animations et rencontres, organisées dans les salles et bibliothèques partenaires du festival, permettent aux jeunes spectateurs de découvrir des métiers du cinéma et de participer à des ateliers variés : donnez de la voix aux séances de ciné-karaoké, et venez vous initier aux danses de Bollywood ou à la fabrication d’instruments de musique !

Et chaque jour, des ciné-goûters, des séances animées et plein d’autres surprises sont au programme.

► Voir la programmation au Forum des images

► Voir la programmation à la Gaîté Lyrique

Le festival met en avant des productions du monde entier à travers une belle sélection de films en avant-première. Un jury, composé d’enfants des centres de loisirs de la ville de Paris, remettra lors de la cérémonie de clôture au Cinéma des cinéastes le prix du meilleur film, parmi ceux qu’ils auront vus en compétition.

► Coup d’envoi au Forum des images le 24 octobre à 15h !