Vendredi 23 février, France Bleu vous propose de découvrir Monaco, l'un des endroits les plus select du monde, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Monaco

Cette semaine La Maison France 5 vous emmène sur la côte d’Azur, découvrir l’un de ses joyaux, d’ailleurs régulièrement mis sous les feux des projecteurs. C’est l’un des endroits les plus select du monde mais qui a gardé notamment par sa vieille ville son charme pittoresque : Monaco

Notre venue dans la ville princière sera également l’occasion de découvrir la proche et voisine ville de Roquebrune-Cap-Martin.

Les intervenants de cette semaine ...

La Maison France 5 vous fera la visite de la vieille ville de Monaco ave Fatou Froissart, guide professionnel

Emily Neugarten est architecte d’intérieur et nous fera visiter un loft qu’elle a entièrement rénové au cœur de Monaco

Nous aurons également la chance de découvrir celle et ceux qui œuvrent toute l’année à la conservation du palais royal : tapissiers mais aussi doreurs d’exception

Nous découvrirons le fameux cabanon de Le CORBUSIER. Une maison miniature imaginée, en 1952 par le célèbre architecte à Roquebrune-Cap-Martin: 13m² sur "un bout de rocher, qui représente l'aboutissement de ses réflexions sur l'habitat minimal. Un édifice aussi modeste que mythique que nous présentera El isabetta Emina guide, en charge des visites

isabetta Emina guide, en charge des visites Nous ferons la connaissance de Cristina Manes qui est architecte d’intérieur. Elle vit et travaille depuis plus de 20 ans à Monaco. Une passionnée de design et de décoration qui pourtant n’a pas toujours évolué dans cet univers

Nous irons également à la rencontre de Stéphane Montalto, Artisan potier à Roquebrune-Cap-Martin, titré meilleur ouvrier de France (MOF) en 2011. Une passion pour la céramique dont il a fait son métier et qui est née d’une rencontre avec Jean Marais en 1984 à Aubagne…

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Nous retrouverons Stéphane Millet qui doit cette semaine créer une pièce polyvalente pour travailler et recevoir

Du bois sur les murs : Le bois élément incontournable de nos intérieurs pare désormais également nos murs. Idéal quand il s’agit de réchauffer une pièce et lui donner de l’élégance

Univers masculin : Comment apporter une touche masculine à un intérieur ? Simplement grâce à certains éléments décoratifs, des accessoires high-tech, mais aussi par certaines couleurs et matières….bref on vous donne des pistes pour créer une déco appréciée des hommes et qui ne manque pas de plaire aux femmes

Un appartement avec vue sur mer a Roquebrune Cap Martin. Il est question d’un appartement de Roquebrune-Cap-Martin.La vue sur mer qu’offraient les lieux a immédiatement séduit Daniel et Hervé, les propriétaires. Par contre une transformation radicale s’imposait. C’est le travail qu’a mené Phillippe Mallorca, l’architecte…

Le Mas Du Naoc – une maison d’Hôtes à Cabris. On va quitter le bord de mer pour l’arrière-pays niçois et le petit village de Cabris, entre mer et montagne. C’est là que Sandra et Jérôme ont ouvert une maison d’hôtes pleine de charme….

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 2 mars à 20h50. Villefranche sur mer sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.