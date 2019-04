Mortagne-au-Perche dans La Maison France 5

Vendredi 19 avril, France Bleu vous propose de découvrir Le Perche, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous propose de partir sur les routes du Perche, en Basse-Normandie, un territoire réputé pour sa nature riche et généreuse mais aussi ses villages aux ruelles médiévales et aux places chargées d’histoire. Comme l’incontournable Mortagne-au-Perche.

Les intervenants de cette semaine

Sylvia Morel aime passionnément Le Perche au point d’y consacrer un magazine en ligne et un blog. C’est elle qui nous accompagne pour la découverte de Mortagne-au-Perche

Vincent-Louis Voinchet est architecte d'intérieur. Il a justement revisité un ancien corps de ferme, typique du perche, optant pour un parti pris décoratif très fort, et très éloigné du style campagne, aussi chic soit-il

Depuis 32 ans, Frédérique et Olivier élèvent des moutons dans l'Orne. En complément de cette activité qui la passionne, Frédérique Turgot travaille la laine, de manière artisanale…Une façon pour elle de ne pas laisser partir à l'étranger cette matière première de grande qualité

Depuis toujours Arnaud Doin a ses attaches dans le Perche. C'est donc naturellement, ce territoire qu'il a choisi pour son concept Country Lodge : un domaine de plus 25 hectares au cœur d'une jolie clairière, sur lequel il propose des hébergements en bois ; lodges, cabanes, décorés dans un esprit nature et récup, mais pas ça va plus loin,… Il nous en dit plus sur cette parenthèse, qu'il propose à tous ceux en mal de nature et en quête de détente

Comme beaucoup, Cécile Schmitt a aussi été conquise par le Perche ! Après de nombreuses années à travailler à Paris, dans la publicité et la communication, elle a décidé un jour de changer de cap et de s'installer dans le Perche. Après plusieurs tentatives, elle a finalement eu la bonne idée de créer un lieu hybride : un concept store/salon de thé/brocante où elle peut exprimer ses idées foisonnantes…Bien sûr on ne pouvait faire autrement que de lui demander d'être notre carte blanche…

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Nous retrouvons Stéphane Millet qui doit cette semaine créer une pièce polyvalente pour travailler et recevoir

Les bouts de canapés : Petites tables, petits guéridons, cubes bas …. Ces petits meubles d’appoint permettent de poser un luminaire, un livre, un verre ou encore une télécommande… Bref ils se montrent bien pratiques mais en plus aujourd’hui ils sont beaux.

Les aspirateurs "dernière génération" : Quand on a de l’espace se pose la question de l’entretien et bien sûr de l’aspirateur… pour nous faciliter la tâche, heureusement ils sont devenus de vrais petits bijoux de technologie. Plus autonomes, plus faciles à manipuler, moins bruyants, certains font même le boulot tout seul comme l’aspirateur robot : « le must »…. Bref ça nous donnerai presque envie de s’y mettre

Rénover : une maison de campagne percheronne : Tout de suite découvrons une maison percheronne. Christophe rêvait d’une maison de campagne près de Paris. Il a trouvé son bonheur avec cette vieille bâtisse percheronne, qui était au moment de l’achat envahie par la végétation. Pour l’aider dans sa transformation, il a fait appel à la créatrice d’intérieur Anouk Dorsin. Ils nous racontent à deux voix cette rénovation.

Animaux : de retour dans la déco : Les animaux ont toujours été en déco une grande source d’inspiration et c’est encore cas : on en trouve à foison : Poissons volants ou tapis fauves amusants, statuettes en bois ou trophées pour habiller ses murs ... De la vaisselle, aux luminaires en passant par les papiers peints, les animaux sont à la fête

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 26 avril à 20h50. Aix-en-Provence sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.