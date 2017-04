Vendredi 21 avril à 21h sur C8, découvrez le douzième candidat aux présidentielles 2017. "Mouniès Président !", par Les Chevaliers du Fiel.

C’est un scoop ! Il y a un douzième candidat à la présidentielle 2017 : Jean-Pierre Mouniès !

Un spectacle inédit retransmis en direct du Pin Galant - Mérignac

Il a obtenu ses 500 signatures, il est plusieurs fois mis en examen, toutes les conditions sont réunies, il peut donc se présenter. Accompagné de son fidèle beau-frère et futur Premier Ministre, il propose un programme ahurissant et quand on voit ses concurrents, on se dit : « et après tout pourquoi pas ? » ! Ce dernier meeting de la campagne est une véritable folie, un show de dingues. LES CHEVALIERS DU FIEL ont lâché les chevaux pour cette soirée électorale qui restera comme LA soirée électorale 2017 ! À ne manquer sous aucun prétexte.

