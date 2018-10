MUS'iterranée 2018 Bamboo Orchestra percussions d'Asie et d'Ailleurs samedi 27 Octobre Amphithéâtre de la Verrière

Festival créé en 2010 par l'association La Boite à MUS avec la volonté de faire découvrir les musique du monde dans un cadre patrimonial propice à l'écoute et à la découverte artistique.

Depuis 2016 MUS'iterranée offre plusieurs soirées musicales dès l'automne sur Aix-en-Provence et sa campagne.

Faire partager au plus grand nombre les richesses des musiques du monde

MUS’iterranée a pour ambition de faire partager au plus grand nombre les richesses des musiques du monde au travers de concerts alliant culture, découverte et pluralité.

Le festival appuie sur les valeurs fondamentales du partage, de l’altruisme, des rencontres, des échanges et de la connaissance de l’autre.

Une programmation qui fait voyager

De la Perse à l’Europe de l’Est en passant par la Méditerranée, l’Afrique, l’Asie puis avec une escale en Amérique Latine. MUS’iterranée vous emporte dans l’univers des musiques du monde traditionnelles, poétiques et festives.

