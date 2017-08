Musicalarue 2017 à Luxey avec France Bleu Gascogne

28ème édition de Musicalarue à Luxey à suivre sur France Bleu Gascogne

Du 12 au 14 Août 2017, musique et arts de la rue font bon ménage en haute Lande, à Luxey avec le festival Musicalarue.

Plus de 80 groupes et artistes se succèdent pendant trois jours aux quatre coins de la commune, et dans tous les styles : Véronique Sanson, Claudio Capéo, Michel Fugain, Yves Duteil, Matmatah, Trust, Cocoon, Gauvain Sers, Calypso Rose, Miossec, et les habitués du festival Musicalarue comme La compagnie Lubat, Les Sans Souci etc...

Découvrez les reportages de Marie-Cécile Gardey dimanche 13 Août entre 10 h et 11 h sur France Bleu Gascogne. Retrouvez aussi le festival 2017 en images en consultant notre page facebook

Quelques artistes présents dans cette 28ème édition de Musicalarue ainsi que le programme complet :

- Véronique Sanson

- Claudio Capéo

- Michel Fugain

- Matmatah

- Gauvain Sers

- Calypso Rose