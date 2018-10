Dans le cadres des vingtièmes rencontres musicales de Méditerranée...

Orchestre à cordes à géométrie variable, l’Ensemble des Cordes de France est composé de jeunes musiciens, étudiants et jeunes professionnels, tous diplômés, issus des meilleures écoles françaises.

C’est autour de Jean Lenert qu’ils se sont rassemblés pour parfaire leur connaissance du métier de musicien d’orchestre et bénéficier des conseils d’un musicien hors pair doublé d’un éminent pédagogue. Présenter Jean Lenert en quelques mots est une gageure. Rappelons seulement qu’il fut l’un des premiers violons de l’Orchestre de Paris; à ce titre il a joué sous la direction des plus prestigieux chefs d’orchestre : Munch, Karajan, Barenboïm, Ozawa,…la liste est longue et impressionnante.

Mais Jean Lenert est aussi un formidable passeur de savoir. Il a formé plusieurs générations de violonistes dont certains sont membres d'orchestres prestigieux à travers le monde : Orchestre Philharmonique de Berlin, Orchestre de l'Opéra de Paris, Orchestre National de France, Boston Symphony, Orchestres du Capitole de Toulouse, de Nice, Bordeaux, Marseille, Toulon, ou encore l’Opéra de Lyon...

Professeur à la Schola Cantorum de Paris, au CRR de Lyon, professeur honoraire au CNSMD de Paris, il est régulièrement invité dans le monde entier pour des jurys ou des master classes.

Jean Lenert est assisté par Pierre Emmanuel Blanc, lui-même éminent violoniste et grand pédagogue.

Une des particularités de l’Ensemble des Cordes de France est qu’il joue sans chef, obligeant ainsi le groupe à un travail d’écoute et de cohésion incomparables. Son répertoire s’étend du classique au contemporain et il a la chance de pouvoir jouer régulièrement en concerto avec les plus grands solistes du moment : Alain Jacquon Hervé Billaut, Laurent Korcia.