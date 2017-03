ELECTRO POP radieuse avec Santoré

Santoré est le projet de deux frères, Mathieu et Antoine Gouny. Avec la sortie de quatre EP : Sun et Tabou en 2013, Silverado en avril 2015 puis Rochefort en 2017, le duo a su développer une poptronica aux accents à la fois euphoriques et mélancoliques dans laquelle les réminiscences de leur culture jazz et rock se mêlent à des sonorités plus électroniques.

Mathieu et Antoine Gouny - Yann Morrison

Tous les titres de Santoré sont disponibles sur :

http://santore.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/santoremusic

http://www.deezer.com/artist/5457864