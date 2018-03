France Bleu Orléans vous invite à la nouvelle création de La fabrique à Opéra "My Fair Lady" les 23,24 et 25 mars au Zénith d'Orléans.

Fruit d’une des nombreuses collaborations du compositeur Frederick Loewe et du librettiste Alan Jay Lerner, My Fair Lady est une comédie musicale créée en 1956, d’après la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw. Après Carmen, La Flûte enchantée et Aïda, quoi de mieux qu’un des succès incontestés de Broadway pour continuer l’aventure de l’opéra coopératif dans le Val de Loire ?

Cette comédie musicale, l’une des plus aimées au monde, traite de l’intemporel sujet de l’émancipation et de la lutte des classes, et met en scène dans le Londres des années 30 une fille de la rue à l’accent cockney et un phonéticien renommé qui prend le pari de la transformer en femme de la haute société…