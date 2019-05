À moins de 3 semaines des commémorations du D-Day, My Normandie publie un hors-série consacré au 75e anniversaire du Débarquement. Une partie du magazine relate le 6 juin 1944 et une autre vous guide pour vivre les festivités de 2019.

Couverture du hors-série May Normandie consacré au 75e anniversaire du Débarquement

Normandie, France

Publié le 17 mai 2019, le hors-série de My Normandie est consacré au 75e anniversaire du Débarquement. Ce hors-série comprend deux parties.

Une partie historique sous la forme d'un magazine de 100 pages qui relate relate le 6 juin 1944, ses préparatifs, sa stratégie mais aussi l’ensemble de la Bataille de Normandie et les 100 jours de combats qui suivent pour le retour de la liberté en Europe.

Un guide pratique de 48 pages, format A5 pour tenir dans la poche, véritable guide pratique pour vivre les festivités de 2019.

Détails du hors-série

TÉMOIGNAGE : Avec le temps, les vétérans du Débarquement sont moins nombreux, plus fragiles. Léon Gautier compte parmi les plus emblématiques, même s’il s’en défend. Le 6 juin 1944, le fusilier-marin débarquait avec les commandos Kieffer à Colleville-sur-Orne. Aujourd’hui, il habite une petite maison de Ouistreham, à quelques pas de la plage.

LA PATIENCE ET L’ATTENTE / JUIN 1940 > 5 JUIN 1944 : Depuis deux ans, les enseignements du débarquement raté de 1942 à Dieppe ont été tirés par l’état-major allié. Cette fois, ce n’est plus un raid qui se prépare mais une offensive massive qui impose un changement d’échelle et une stratégie de diversion pour abuser l’ennemi.

UN JOUR DE GLOIRE ET DE CENDRES / 6 JUIN 1944 : Le 6 juin 1944 en Normandie : c’est l’une des journées décisives de la Seconde Guerre mondiale, de celles qui font basculer l’Histoire.

CONQUÊTE DE L’OUEST, BLOCAGE À L’EST / 7 JUIN > 2 JUILLET 1944 : Partant de leurs têtes de pont, les Alliés veulent désormais continuer sur leur lancée en prenant Caen et Cherbourg. Si les Américains réussissent finalement à libérer le Cotentin, les Allemands bloquent les Anglo-Canadiens devant Caen.

REGARDE LES HOMMES TOMBER / 3 JUILLET > 20 JUILLET 1944 : Les Alliés espèrent gagner rapidement la bataille grâce à leur supériorité numérique et matérielle. Grâce à leur sens tactique, les Allemands font encore illusion. Dans les deux camps, les pertes s’accumulent… L’un des deux devra lâcher tôt ou tard.

COURSE-POURSUITE / 21 JUILLET > 12 SEPTEMBRE 1944 : Perçant dans le Centre puis le Sud-Manche, progressant patiemment au sud de Caen, les Alliés réussissent enfin à dominer les Allemands en Normandie. Même si ceux-ci retraitent en bon ordre, s’extirpant de la poche de Falaise et repassant la Seine à la barbe des Alliés.

PORTFOLIO

Un guide de 48 pages est encarté dans le magazine