Besançon, France

Quelques informations utiles sur le casting

Les candidats passent d’abord une sélection téléphonique basée sur la justesse de la voix. Si l’étape est réussie, les heureux convoqués passeront 3 étapes :

· Une étape écrite : Un test de paroles de chansons francophones à compléter

· Une étape chantée : Chacun interprétera une chanson dynamique et connue devant l’ensemble des candidats et des casteurs

· Une étape filmée : Vidéo de présentation et chant sur bande son qui sera visionnée par nos productrices artistiques et notre directeur de casting.

Nos critères de sélection sont les mêmes partout en France : · Avoir une bonne connaissance en paroles de chansons françaises · Être dynamique et souriant · Avoir un bon niveau vocal (il faut chanter au minimum juste) Pour s’inscrire à nos sélections, rien de plus simple : par téléphone au 01 49 17 84 20, sur le site ou en rejoignant la page Facebook .