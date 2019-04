Nancy-Metz à la marche avec France Bleu Lorraine - Un trait d'union entre lorrains

Lorraine, France

Le 8 mai 2019 aura donc lieu la 35ème édition de la grande Marche Nancy-Metz.

Une randonnée pour petits et grands...

Cette édition est l'occasion de rappeler combien cette randonnée , ouverte à tous, est à la fois un rendez-vous annuel traditionnel pour les amateurs de marche "nature" et un événement à forte charge symbolique.

Ils seront encore près de 2000 participants, petits et grands, jeunes et moins jeunes, à prendre le départ cette année pour vivre, chacun à son rythme, une aventure individuelle et collective sur les chemins de l'axe mosellan.

les côtes de Moselle - marche Nancy-Metz 2019

Les marcheurs sont majoritairement lorrains mais certains viennent de régions voisines ou plus éloignées et même des pays limitrophes. Tous apprécieront la variété d'un chemin qui étire ses charmes le long des canaux, des côtes de Moselle, des vallées, des villes ou des villages, des champs et des forêts.

Sentier de randonnée Nancy-Metz

Un trait d'union entre les deux métropoles lorraines...

Peut-être en cours de route auront-ils conscience qu'ils prolongent, par leur participation à cette marche, une action symbolique née au début des années 80 : quelques précurseurs voulaient rapprocher par un trait d'union original les deux grandes villes lorraines que sont Metz et Nancy. Le Nancy-Metz à la marche se perpétue 35 ans après et oeuvre à l'amitié entre les deux métropoles.

Quoiqu'il en soit, la grande marche lorraine du 8 mai sera comme toujours, pour beaucoup participants, un moment très fort de leur année de randonneurs. Qu'ils choisissent de parcourir les 63 km du parcours, ou seulement une partie, 28 ou 35 km, que ce soit pour un véritable défi personnel ou pour une bonne ballade entre amis, l'événement restera inscrit en bonne place dans leurs souvenirs.

Avec 200 bénévoles issus d'associations sportives, représentés par les conseillers municipaux et les partenaires de l'opération, nous agissons tout au long de l'année pour que ce souvenir soit le meilleur !