Napoléon au cœur de la nouvelle exposition Versailles à Arras !

L'exposition du Domaine de Versailles à Arras est consacrée à Napoléon, l'épopée et la légende napoléonienne. C'est le troisième rendez-vous prévu au terme de la convention qui lie la ville, le Conseil Régional et le prestigieux Château de Versailles pour 10 ans.

Après la superbe exposition consacrée aux carrosses et celle qui présentait les 100 chefs-d’œuvre du prestigieux musée, le nouveau rendez-vous de Versailles au musée des Beaux-Arts d'Arras est consacrée à Napoléon Bonaparte, du 07 octobre 2017 au 28 novembre 2018

160 œuvres qui présentent l'ascension puis la chute de l'Empereur. Car même si le château de Versailles est étroitement lié à l'histoire des rois de France, du Roi Soleil à Louis XVI et jusqu'à la Révolution Française, il a ensuite été transformé par Louis Philippe en un musée qui retrace l'histoire de France depuis Clovis. Louis Philippe qui n'a pas hésité à prélever dans les réserves du Louvre les plus belles pièces commandées en son temps par l'Empereur. Napoléon qui avait d'ailleurs envisagé de s'installer à Versailles juste après son sacre mais avait finalement renoncé devant l'ampleur des travaux de rénovation. Il devait finalement se rabattre sur le Grand Trianon, après son divorce d'avec l'Impératrice Joséphine.

Arcole

Beaucoup de toiles seront présentées, utilisées à l'époque comme outil de propagande. Le Premier Consul puis l'Empereur y sont présentés lors des grandes batailles de son épopée. Bien souvent l'histoire est alors enjolivée. On propose par exemple un Napoléon conquérant à Arcole alors que la petite histoire nous rapporte qu'il était tombé du pont et qu'il avait fallu de repêcher! Quant au franchissement du col du Grand Saint Bernard dans les Alpes en mai 1800 nous donne l'occasion d'admirer un Empereur, sabre au clair et chevauchant un flamboyant destrier quand tous les livres d'histoire nous rapportent un cheminement douloureux, à dos de mules et à près de 2005m d'altitude!

Une exposition qui ouvrira ses portes en octobre de l'année prochaine à Arras mais qui devrait avoir des retombées à Boulogne, St Omer ou Amiens où l'Empereur a séjourné. Lors de son passage à Arras en août 1804, Napoléon aurait commencé par désigner le maire de la ville, il aurait ensuite transférer de l'Eglise Saint Nicolas en Cité à l'abbaye, le statut de cathédrale!

Un partenariat gagnant/gagnant

Les deux premières expositions de Versailles à Arras ont drainé plus de 400 000 visiteurs au musée des Beaux Arts, qui plafonnait jusque là à 30 40 000 entrées annuelles. Mais cette convention qui lie le Conseil Régional, la ville et le prestigieux musée pour 10 ans participe également au développement et au rayonnement de Versailles: les carrosses qui n'étaient pas présentés au public ont été restaurés pour venir à Arras, et afin qu'ils ne retombent pas dans l'oubli, les grandes écuries du château ont été rénovées afin de permettre aux visiteurs de les redécouvrir. Idem pour la seconde exposition consacrée aux 100 chefs-d’œuvre, après Arras elle est partie pour Canberra après que les autorités australiennes l'avaient découverte dans le Pas-de-Calais!

Toutes les infos arras.fr/fr/musee-des-beaux-arts