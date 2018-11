NATURABIO : Du 30 novembre au 02 décembre 2018, on prend soin de soi à Lille !

NATURABIO : 3 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes / 215 exposants, experts et passionnés de la bio et du bien-être / Un salon interactif avec des conférences, des ateliers pratiques et des animations.

Lille Grand Palais, Lille, France

Du 30 novembre au 02 décembre 2018, on prend soin de soi à Lille !

Pour sa 18ème édition, le salon NATURABIO rassemblera 215 EXPOSANTS dans le Hall Bruxelles de Lille Grand Palais. Spécialistes du Bio et du bien-être, ils proposeront des produits et des alternatives simples pour équilibrer, changer, booster notre vie au quotidien : alimentation (saine, savoureuse, végétarienne, végétalienne, cuite ou crue), vin, mode, artisanat, maison écologique, habitat sain, beauté, bien être, santé, développement personnel…

Programme du salon salon NATURABIO - Lille > Programme du salon En marge des conférences animées par des spécialistes du bio et du bien-être, vous pouvez aller plus loin grâce à : • Des conférences pour découvrir produits et méthodes

• Des ateliers et démonstrations de pratiques corporelles pour vous initier

• Des ateliers du goût et des dégustations

• Des ateliers créatifs, démonstrations et animations Conférences experts Chaque jour, des conférences autour des thèmes de la bio, de la santé et du développement personnel pour se protéger des agressions extérieures et trouver en soi les forces vives pour aller de l’avant. Autant de pistes pour mettre la crise à distance et le cap vers l’avenir. Conférences Plus de 90 conférences sont organisés par les exposants pour permettre au public de découvrir et mieux comprendre les méthodes et les produits présentés sur le salon. Ateliers bien-être Tous les jours, expérimentez la biorespiration, le yoga des yeux, la danse créative, le shiatsu, la biodanza etc.

Une occasion de tester ces techniques et de dialoguer avec des praticiens de bien-être.

Inscriptions 45 minutes avant l’atelier, devant la salle / places limitées. Animations créatives Ateliers cuisine & dégustation de vins, ateliers créatifs (fabrication de cosmétiques, produits d’entretiens…)

Les animations se déroulent dans la salle Babeluttes

Inscriptions 1h avant l’animation, devant la salle.

Attention places limitées. Animations spéciales Cette année, le salon vous propose de nouvelles animations :

Un espace Bougez Zen

Un espace parentalité

Un espace art&création

LABEL RÉCUP’

Tous les jours, l’association Label Récup vous propose des ateliers de recup’ créative. Pour changer de regard sur le déchet, tout en développant son ingéniosité et sa créativité. Découvrez aussi sur leur stand leurs créations en matières et objets récupérés. En savoir plus….

ESPACE FAMILLE

En s’associant avec plusieurs entreprises et associations des secteurs du bien-être, de la petite enfance et de la famille, Claire BOMBA (Bulle and Go) et Manon SALIN (Des liens pour grandir), animeront un espace vivant dédié à la famille éco-responsable. Elles proposeront des ateliers et des échanges autour de thématiques telles que : préparer l’arrivée de bébé, l’allaitement, le portage, le bienêtre de bébé, la communication avec l’enfant, la motricité libre et bien d’autres encore. En savoir plus…

PÔLE JARDIN DURABLE

Animé par le Collectif Parasite et l’association des Nattes Vertes, les visiteurs pourront profiter de l’espace jardin, y découvrir le Jardin mobile et ses bacs de culture, s’essayer au pressage de pomme, se sensibiliser à la permaculture… et pleins d’autres animations. En savoir plus…

La Ferme Urbaine du Trichon

La Coopérative Baraka vous présentera le projet de la ferme urbaine et circulaire du Trichon dans la ville de Roubaix, ainsi que les différents acteurs impliqués dans le projet (associations et start-up).

