La symbiose entre sport et culture.

Chaque année, à l’occasion du Tour de Corse à la voile sans escale, le festival Nautic & Music hisse les voiles lui aussi et nous propose un florilège de concerts et autres activités culturelles. En 2017, un chapiteau au charme d’antan monté sur la Marine (quai d’Honneur) accueillera des séances de cinéma en journée et des concerts endiablés en soirée.

Au programme, un film d’animation (« Tout en haut du monde » ), un film d’aventure (« Master and Commander »), un film historique (« Le sous-marin Casabianca ») et la célèbre odyssée de Bernard Moitessier (« La longue route »).

Et quand le festival Nautic&Music en a fini de faire son cinéma, c’est en avant la musique ! Avec du rock, du pop, du folk, du reggae… de la musique corse et du monde entier. Avec une déferlante sinon même un raz-de-marée de groupes connus réinterprétés (le terme actuel est « reloaded ») tels que AC-DC, David Bowie et bien d’autres célébrités. Des groupes d’ici et d’ailleurs, pour notre plus grand bonheur.

Bref, nul doute que lors du 24eTour de Corse à la voile, le festival Nautic & Music va à nouveau nous offrir une superbe croisière de sons et de lumières.