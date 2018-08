Événement unique dans l'Est de la France, Nautilia est une fête estivale et gratuite qui met en avant les sports nautiques. Rendez-vous les 25 et 26 août prochains à l’Étang de la Ballastière pour profiter de cette fête conviviale et solidaire !

La 23ème édition de Nautilia est annoncée, comme chaque année, à l'étang de la Ballastière à Hagondange les samedi 25 et dimanche 26 août prochains et nous promet un grand choix d'activités pour tous les goûts et tous les âges !

La Ballastière va s'animer ! - Ville de Hagondange

Défi des bénévoles et feu d'artifices pour démarrer !

Samedi dès 14h, venez participer au Défi des Bénévoles avec course de pédalos et de paddle, notamment, au programme. Cet après-midi sera suivi, à 18h, d'une réception en l'honneur des bénévoles avec remise des prix puis d'un grand spectacle pyroscénique, à partir de 22h30, au bord de l'étang.

Le thème de cette année : "Les contes de la Ballastière" par Embrasia.

Nautilia 2018

Au programme du dimanche

Grande animation nautique : scooter der mers, voiliers, kayak, tyrolienne nautique, escalade (phare) et trampoline. Toutes les activités sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Une balade en voilier, ça vous tente ? - Ville de Hagondange

Animation gratuite pour les tout petits : venez découvrir les "Bateaux Mississippi" et le parcours savane (aire de jeux gonflable).

: venez découvrir les "Bateaux Mississippi" et le parcours savane (aire de jeux gonflable). Balade en poney : allée des Marronniers, et toujours gratuit pour les enfants.

: allée des Marronniers, et toujours gratuit pour les enfants. Portes ouvertes à l'espace Mémoire à l'école de la Ballastière.

à l'espace Mémoire à l'école de la Ballastière. Restauration sur place et "menus Nautilia" proposés dans les restaurants participants à l'opération.

Pourquoi pas un tour de tyrolienne ? - Ville de Hagondange

