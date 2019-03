Nice Jazz Festival : Black Eyed Peas, Angèle, Neneh Cherry...

On connaît quelques uns des artistes qui seront au Nice Jazz Festival du 16 au 20 juillet 2019. France Bleu Azur va vous offrir vos invitations.

Le Nice Jazz festival va se dérouler au mois de juillet prochain à Nice, sur deux espaces. Place Masséna et au théâtre de Verdure tout proche.

Les premiers noms de l'édition 2019 ont été dévoilés. L'ambition du Nice Jazz Festival est de "conserver son approche de festival connaisseur et défricheur du jazz tout en entretenant son ouverture à des champs pop grand public, au-delà des limites de genres musicaux".

NENEH CHERRY - 16 JUILLET

Neneh Cherry vient de sortir un nouvel album - DR

Icône incontournable des années 90, vous vous souvenez sûrement Neneh Cherry aux côtés de Youssou N'Dour pour la chanson 7 seconds, ou encore de son tube Woman... Neneh Cherry est de retour avec un cinquième album studio engagé et percutant, Broken Politics.

ANGÈLE - 17 JUILLET

Angèle © Maxppp - Guillaume Bonnaud

Vous n’avez pas pu passer à côté d’Angèle, de ses hits La thune (qu'elle était venue chanter l'été dernier au festival Crossover) ou La Loi de Murphy (qu'elle était venue chanter à Nice sur la place Masséna lors du concert de la fête de la musique France Bleu Azur / France 2)et bien sûr Tout oublier ! Largement récompensée aux Victoires de la musique, la jeune Belge a su en l’espace d’un premier album, Brol, conquérir (aussi) le cœur des azuréens.

BLACK EYED PEAS - 18 JUILLET

Les Black Eyed Peas (mais sans Fergie) seront à Nice cet été ! © Maxppp - José Méndez

2019 signe le grand retour des Black Eyed Peas dans leur configuration originale. De nouveau à 3 sur scène, le groupe aux millions de disques vendus et aux tubes mémorables (I Gotta Feeling, The Time, Boom Boom Pow…) opère un retour aux sources avec un nouvel album, Masters of the Sun Vol.1, qui laisse présager d’un merveilleux renouveau.

IBRAHIM MAALOUF INVITE HAÏDOUTI ORKESTAR / CRÉATION - 19 JUILLET

Ibrahim Malouf - DR

Après avoir composé ensemble la bande originale du film La Vache, Ibrahim Maalouf repart sur les routes avec le Haïdouti Orkestar pour une nouvelle rencontre entre les Balkans et l’Orient aux sons des cuivres virevoltants. Pour célébrer les dix ans de leur rencontre, Ibrahim Maalouf invite le Haïdouti Orkestar sur une tournée d’été, qui passe donc sur la scène du Nice Jazz Festival.

KIMBEROSE - 20 JUILLET

Kimberose - DR

A tout juste 28 ans, Kimberly Kitson Mills est celle qui incarne la relève soul française. Son premier album Chapter one, déjà disque d’or, est un savoureux mélange de modernité et de profondeur dans lequel elle donne de la voix en redonnant vigueur au genre. Sur scène, icône solaire, c’est la tornade d’énergie qui prend le relais pour des concerts fameux qui se jouent à guichets fermés dans des salles parisiennes prestigieuses.

La billetterie ouvre ce 4 avril 2019. Avant, des blind pass (c'est à dire, alors que la programmation complète n'est pas encore annoncée) sont vendus sur le site internet du Nice Jazz Festival au prix de 99 €.