France Bleu Provence vous offre 4 invitations VIP à une sortie en mer pour l'étape marseillaise du Nice UltiMed.

Sprint au large et course en équipage avec 3 à 6 équipiers par navire en Méditerranée, Nice UltiMed accueille du 25 avril au 6 mai 4 skippers hors-normes : Thomas Coville (Sodebo Ultim’), Francis Joyon (IDEC Sport), Armel Le Cléac’h (Banque Populaire IX) et Yves Le Blévec (Actual Ultim) sur les plus grands bateaux de course au monde, les maxi trimarans de plus 30 mètres.

En savoir plus : le site de Nice UltiMed

Gagnez vos invitations VIP à Marseille la matinée du vendredi 27 avril 2018

Au programme : dès 8h, l'accueil au Winch Club sur le Quai du Port à Marseille avec collation et open bar, explications du déroulé de la course à 9h, et sortie en mer de 10h à midi, pour 4 personnes !