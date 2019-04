Nicolas Torracinta hè un musicante impachjuculu è danciu. Sviluppa prima di tuttu in famiglia a pràtica di a guitarra, si pruduce da zitellu à fiancu à u so fratellu Fanou, eppo via facendu dà di manu cù parechji gruppi è artisti cum’è Diana Saliceti, I Messageri, L’Alba o puru Patrizia Gattaceca. In ogni locu u so garbu è u so ghjocu di guitarra sò prestu ricunnisciuti è a so presenza diventa prestu un pegnu di qualità.

Distribution :