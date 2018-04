Une 2ème édition placée sous les couleurs de l’Amérique latine, au rythme de la « fiesta latina »

L'Amérique Latine s'invite à Niort

Village typique avec artisanat du Mexique, du Pérou, de l’Argentine, de l’Équateur…

Restaurant brésilien midi et soir.

Animation musicale avec le trio America Canta des frères Valdes en journée.

Samedi 28 et lundi 30 avril : soirée thématique avec le groupe brésilien Patricia Chacoreta e Grupo Baccara.

Une vraie foire expo

Outre le village latino-américain, Niort Expo c'est aussi 200 exposants : véhicules neufs, camping-cars, habitat et jardin, salon du bien-être, espace gastronomie, associations, village nautique, exposition et animations Lego®, sans oublier les camelots et leurs derniers gadgets à la mode…

Le vintage aussi au rendez-vous

Le salon So Vintage, qui avait eu lieu mi-mai l’an dernier, est intégré cette année à la manifestation avec des stands consacrés à l’univers vintage (mode, style de vie, décoration, véhicules, gastronomie…), des défilés, des initiations à la danse swing, des séances de relooking.

Les animations

Samedi 28 avril

14h à 17h : dédicaces avec Marwan Berreni, alias Abdel Fedala de la série « Plus Belle la vie ».

13h à 20h : course de voitures radiocommandées tout terrain 1/10e inscrites au championnat de Nouvelle Aquitaine (essais libres).

16h à 17h : démonstrations de chiens de sauvetage à terre et dans l’eau.

Dimanche 29 avril

10h à 17h : course de voitures radiocommandées tout terrain 1/10e inscrites au championnat de Nouvelle Aquitaine (qualifications et finales.).

Mardi 1er mai

15h à 18h : dédicaces avec Evelyne Leclercq

Et aussi

Balades à poney et fête foraine

Rendez-vous

Niort

Parc des Expositions de Noron

Du 28 avril au 1er mai 2018

10h à 19h (village gastronomique jusqu’à 22h30) sauf 1er mai (10h à 18h)

Entrée gratuite