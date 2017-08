No Limit Race 3ème Edition

France Bleu Orléans vous invite à La No limit Race le 17 septembre à l'île Charlemagne. Emission en direct le dimanche 17 septembre entre 10h et 12h30 présentée par Catherine Caen et Mohamed Bouqriti.

Vivez l'événement de la rentrée en directe sur France Bleu Orléans, pour passer une journée de folie en alliant dépassement de soi et amusement !

Pour les plus téméraires vous pouvez encore vous inscrire sur internet.

No Limit Race : qu’est-ce que c’est ?

La No Limit Race est une course d’obstacles variés et inspirés de parcours de combattant accessible pour tous les âges. Plusieurs parcours sont mis en place de façon à faire de cette journée une activité pour toute la famille. De la course KID à la course EXTREM, en équipe ou en individuel, l’an dernier nous avions réuni plus de 4200 personnes au cœur de l’île Charlemagne d’ Orléans, résultant d’une ambiance de folie!