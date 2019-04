Noé Calori jeune Youtubeur azuréen nous rejoint sur France Bleu Azur pour nous parler musique dans les séries

« Les musiques des séries et les séries dans les musiques » décryptées par Noé Calori sur France Bleu Azur à l'occasion de CANNESERIES

Dans le cadre de la manifestation CANNESERIES vous allez retrouver Vendredi soir à partir de 18h sur France Bleu Azur pour la première fois Noé Calori , il sera aux côtés de Jeanelle Bernart il va nous parler musique dans les séries

Laissons le se présenter

Bonjour, je m’appelle Noé Calori et je suis youtubeur. Ma chaine c’est Generaption et j’y parle de rap en faisant de l’humour. Dans la vie je suis également passionné de musique, de théâtre et de baseball.

Le lien de ma chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCqTS5u0sbxxYeou9WIe3q5Q?view_as=subscriber

Une vidéo qui peut vous intéresser : https://www.youtube.com/watch?v=-R-w0xChJTQ

Vous pouvez également me suivre sur instagram : noe.generaption https://www.instagram.com/noe.generaption/

À bientôt !