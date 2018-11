Des ours blancs et une luge géante pour attendre Noël à Caen

Caen, France

Plus de douze kilomètres de guirlandes et 584 motifs vont illuminer la ville aux couleurs or et argent. Vingt-deux sapins naturels et quatre sapins artificiels géants seront disposés dans le centre-ville et les différents quartiers. Toutes les guirlandes sont équipées en LED, moins gourmandes en énergie. Le budget total des illuminations est de 341 853 euros.

Nouveauté cette année: une luge géante sur la place du Théâtre

Une piste de luge de 40 mètres sera installée dans le centre ville. Cinq couloirs de glisse gratuits seront ouverts du 15 décembre au 6 janvier. Jusqu'aux vacances scolaires, petits et grands vont pouvoir en profiter en semaine de 16h à 19h, le mercredi de 11h à 19h. Et les samedis et dimanches, la luge sera ouverte jusqu'à 20h. A partir du 22 décembre, la luge sera accessible tous les jours et toute la journée. Pour chausser les patins à glace, direction cette année les Rives de l'Orne, où la patinoire qui se trouvait Place du Théâtre les années précédentes s'est installée. 150 mètres carrés de revêtement synthétique sur l'esplanade du centre commercial. La luge et la patinoire sont gratuites et ouvertes à tous.

Des initiatives innovantes pour un Noël connecté

Parmi les nouveautés, le stand de la société Cahem (sur le marché de Noël place Saint-Sauveur) proposera une visite du village du père Noël à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. L'animation est gratuite et ouverte à tous. Un conte musical mettant en scène le Père Noël à la recherche d'Harry Potter sera également projeté tous les jours sur la façade de la pharmacie d'Anjou place Saint Pierre.

Notez que le Père Noël fera son arrivée à Caen le samedi 1er décembre. Le bonhomme rouge sera accompagné dans les rues du centre ville de drôles de bestioles : une horde d'ours blancs géants, fresque lumineuse féérique créée par la compagnie Remue-Ménage. Début de la déambulation à 17h30 rue de Strasbourg, direction la Place Saint-Sauveur.

Deux marchés de Noël dans le centre ville

Le traditionnel marché de Noël de la Place Saint Sauveur va regrouper 59 exposants. Au programme dans les chalets : de la décoration, des vêtements, de l'alimentation et des accessoires. Nocturne les vendredis et samedis jusqu'à 21h. Le Village de Noël va lui s'installer rue Bellivet. Il réunit producteurs et artisans, et est organisé par l'association Cœur de Caen Commerce.

Retrouvez le programme détaillé des animations et spectacles sur le site de la ville de Caen.