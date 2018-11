Noël - Gagnez 400€ de Playmobil avec JouéClub à Anglet

JouéClub Anglet vous offre pour Noël plus de 400€ de Playmobil ! Du bateau pirate en passant par la maison moderne, jouez tous les jours dans "ça colle aux basques" le grand jeu de 11h de France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque et JouéClub Anglet vous offrent la maison moderne et le bateau pirates des ténèbres de la marque Playmobil et tous les accessoires.

La maison moderne

La collection complète de la maison moderne qui comprend :

La salon équipé

La salle de bain

La cuisine aménagée

La chambre d'enfant

La suite parentale

Les accessoires "barbecue"

Les personnages qui composent la famille

Le bateau pirates

La collection complète de la gamme bateau pirates des ténèbres qui comprend :

Le bateau pirates des ténèbres

Le repaire pirates des ténèbres

La chaloupe des soldats

Votre objectif devenir le txapeldun

Pour remporter pour plus de 400€ de cadeaux sur la gamme Playmobil (la maison moderne + le bateau des pirates et les accessoires), jouez du lundi au vendredi dès 11h dans "ça colle aux basques" sur France Bleu Pays Basque avec Lucas Rodriguez. Vous avez 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions pour devenir le champion, le txapeldun de la semaine et remporter ce cadeau. Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 10h50 au 05 59 59 17 17, le standard jeu de France Bleu Pays Basque.