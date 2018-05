Vendredi 11 mai, France Bleu vous propose de découvrir Noirmoutier à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Noirmoutier

Cette semaine La Maison France 5 prend la direction de la Vendée, une destination que l’on aime pour la diversité de ses paysages : les marais salants, les longues côtes sablonneuses mais aussi les petits villages de pêcheurs qui côtoient les stations balnéaires…. Sans oublier les îles, comme celle de Noirmoutier que je vous propose de découvrir cette seamine

Les intervenants de cette semaine ...

Marc Tourneux est noirmoutrin depuis plus de 30 ans, c’est un passionné de vieux bateaux et de toutes les traditions maritimes. Il nous fait découvrir le quartier Banzeau où il vit et qu’il affectionne particulièrement

Pascale de La Cochetière est styliste d’intérieur et amoureuse de l’île de Noirmoutier où elle vient depuis son enfance. Elle nous fera découvrir ses adresses mais aussi sa maison à qui elle a donné une ambiance très méditerranéenne

Le chef étoilé Alexandre et sa femme Céline sont déjà à la tête d’un restaurant gastronomique très réputé sur l’île. Pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger cette parenthèse gourmande, ils ont ouvert très récemment un hôtel à l’ambiance unique, rénové par un jeune couple d’architectes : La Maison Moizeau

Nous rejoindrons David Simonin. Avec sa sœur Clémence, ils se sont lancés dans la fabrication de voiles d’ombrage… Une façon originale de donner un nouvel élan à l’entreprise familiale jusqu’alors exclusivement consacrée à la conception de voiles de bateau

Après avoir longtemps loué pour les vacances, Nathalie Letellier a fini par sauter le pas et faire construire sa propre maison. Décoratrice, elle s’est beaucoup impliquée dans la décoration, aidée en plus par son mari, un bon bricoleur

Manuela et Marc sont maris et femmes et travaillent un matériau présent depuis longtemps dans ou sur nos maisons : le Zinc. Comptoirs, éviers, ornements décoratifs mais aussi objets décoratifs, ils donnent au zinc toutes les formes souhaitées : un travail en duo qu’ils nous feront découvrir !

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Retrouvons maintenant Karine et Gaëlle qui doivent cette semaine s’attaquer à la création d’un filtre entre une cuisine et un séjour

Ambiances méditerranéennes : Les ambiances ensoleillées imprègnent aussi l’univers de la décoration…Peintures à la chaux, textiles indigo, motifs marins et objets clin d'œil à la culture méditerranéenne, cette saison on revisite les codes du sud pour créer une ambiance bord de mer dans nos maisons

Se protéger du soleil : Les voiles d’ombrages sont un bon moyen de se protéger des rayons du soleil ! D’autres installations existent pour profiter pleinement de sa terrasse en toute sécurité : pergolas, tonnelles, stores …. Petit tour d’horizons des différentes possibilités

Une maison de pêcheur : Karine Pelloquin et Frédéric Aguiard sont tous les deux décorateurs d’intérieur. Amoureux de la Vendée, ils cherchaient une maison de vacances. Ils ont jeté leur dévolu il y a 4 ans sur une petite maison de pêcheur située à quelques mètres de la plage. Un véritable petit bijou de 50m2 où chaque détail a été mûrement réfléchi.

Le métal filaire : Le métal est en effet très apprécié des créateurs car on peut lui donner de multiples formes et lui trouver de multiples usages. La dernière tendance est de lui donner un côté très aérien et minimaliste, en l’étirant et l'allongeant : c’est ce qu’on appelle le métal filaire….

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 18 mai à 20h50. Saint-Gilles-Croix-de-Vie sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.