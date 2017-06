NORMANDIE PRIDE à Rouen, tous unis contre les discriminations

Samedi 1er juillet dès 15h30 vous êtes attendus à Rouen.

NORMANDIE PRIDE : LA MARCHE

Le rassemblement pour la marche se fera à 16H place de l’Hôtel de ville à Rouen. Elle fera une boucle sur la rive droite puis retour à l’hôtel de ville (plus de précisions sur le parcours très bientôt). Une gerbe de fleurs sera déposée place du Palais de Justice en mémoire aux victimes de l’homophobie.

VILLAGE ASSOCIATIF

De nombreuses associations LGBT ou soutenants la cause de la lutte contre les discriminations viendront vous présenter leur travail et partager avec vous leurs engagements (Gay’T Normande, LBTG, Le Centre LGBT de Normandie, Contact, Enipse, Aides…).

CONCERTS GRATUITS

19h : VERSIONS ORIGINALE

Leur domaine de prédilection: la MUSIQUE. Ils vous proposent une palette de nombreux chanteurs capables des plus grandes prouesses vocales pour un show exceptionnel.

20h : MYRIAM ABEL

Après la scène de la Nouvelle Star et après avoir enchantée des millions de téléspectateurs par sa voix puissante et si fragile à la fois, Myriam Abel nous fait l’honneur de venir chanter pour la Normandie Pride.

21h : DESIRELESS

De « Voyage Voyage » a « Coule l’eau », on ne présente plus cette star des années 80 qui n’a jamais arrêté de se produire sur scène et d’écrire de nouvelles chansons avec de nombreux collaborateurs (dont Operation of the Sun), dans des styles allant de l’électro à la musique acoustique.

CROISIERE PRIDE

Dès 22h00 (après le concert), embarquez pour une croisière a bord du bateau LE LUTECE pour 2h de Dancefloor sur la seine sur le son de l’un des meilleurs DJ’s de la capitale Dj Romano B. et Bruno Moneroe de La Nouvelle Star et Des Anges en exclu.

Attention, l’accès à la croisière est sur réservations uniquement

AFTER PRIDE

Après le concert, les établissements partenaires de l’évènement vous proposent leurs soirées spéciales Normandie Pride.Dès 22h00, rendez-vous au MILK, BOOMRANG, LA BULLE, LE KOX et le VIXEN. Ces after pride seront suivis par la soirée de clôture officielle qui commencera a minuit a LA FABRIK (préventes disponibles en cliquant ici)