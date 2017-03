Normandie Quiz: gagnez un dîner spectacle pour 6 personnes au Manège de Tilly à Evreux

Cette semaine, jouez avec Pascal Vaillant dès 11h en répondant à la question de sélection.

Du lundi au vendredi, affrontez les questions en une minute.

Vous êtes la ou le meilleur, vous repartez avec le coffret France Bleu comprenant un stylo, un bloc-note et une lampe torche miniature.

Vendredi , à l'issue de la finale , le grand gagnant se verra offrir une soirée exceptionnelle pour 6 personnes au Manège de Tilly à Evreux pour assister à la "Revue de caserne" samedi 20 mai à partir de 19h30.

Que le meilleur gagne!

Affiche Revue de Caserne - Manège de Tilly à Evreux

Le manège de Tilly:

L’ancienne caserne Saint sauveur à Evreux, un lieu unique et historique.

Le manège de Tilly ,construit en 1862, faisait partie de l’ancienne caserne militaire du XIXème siècle connue sous le nom de caserne Saint-Sauveur, elle abrita jusqu’à 800 chevaux et dragons.

On lui donnera le nom de quartier Tilly en 1870, en mémoire du Conte de Tilly, général d’Empire.

En 2015, ce lieu renait après réhabilitation pour devenir une grande salle de spectacle et d’événement.

Infos et réservations par téléphone 07 83 89 88 43 et sur le net lemanegedetilly.fr