Normandie Quiz: gagnez votre dîner spectacle cabaret pour 6 personnes

Cette semaine tentez votre chance au Normandie Quiz et gagnez une soirée inoubliables au Cabaret transformiste Les Enfants Terribles à Elbeuf!

Tous les jours après les infos de 11h , répondez à la question posée à l'antenne par Richard Gauthier.

Si vous êtes sélectionné , vous devrez affronter le questionnaire et le chrono d'une minute.

Le meilleur candidat repart du lundi au vendredi avec le coffret France Bleu comprenant un bloc note, un stylo et une lampe torche miniature.

Vendredi en finale, les 4 finalistes se retrouvent avec cette fois une soirée de prestige à gagnez pour 6 personnes au Cabaret Les enfants terribles à Elbeuf.

Un dîner spectacle menu plumes strass et paillettes.