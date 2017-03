Normandie Quiz: gagnez votre mini-croisière en Méditerranée

Cette semaine il faut avoir le pied marin pour jouer avec Pascal Vaillant au Normandie Quiz après les infos de 11h !

A l'occasion du 1er salon de la croisière organisé au Havre jeudi 30 mars par Perier Voyages et l'office de tourisme du Havre, gagnez chaque jour en cadeau de sélection le dvd du film "Bienvenue à bord" avec Valérie Lemercier, Franck Dubosc, Gérard Darmon...

Et vendredi en finale , la ou le meilleur candidat de la semaine partira à Bord du Costa Favolosa .

Vous embarquerez de Marseille pour une magnifique croisière de 4 nuits pour 2 personnes à la découverte des splendeurs de la Méditerranée.

Mini croisière Italie et Espagne 5 jours , 4 nuits

Départ de Marseille pour l'Italie, SavoneDirection l'Espagne et Barcelone avant le retour à Marseille*

Votre croisière pour 2 personnes Adultes comprend :*

Le logement dans votre cabine Extérieur PREMIUM, offrant tout le confort : salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, radio, téléviseur, coffre-fort et mini bar

Pension complète à bord : petit-déjeuner, déjeuner, thé l’après-midi, dîner, buffet, surprises gastronomiques

Le forfait boissons Brindiamo

les spectacles programmés chaque soir au théâtre, les soirées dansantes et les fêtes programmées durant la croisière

L’utilisation des équipements du navire tels que : piscines, chaises longues, gymnase, bain à hydromassage, sauna (hors zone Samsara) bibliothèque, discothèque.

Programme d'activités proposé par l'équipe d'animation

Les taxes portuaires

Le prépaiement du forfait de séjour à bord pour 2 adultes.

Dates du séjour proposées

DU 08 NOVEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2017

DU 15 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2017

DU 19 NOVEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2017

Votre croisière ne comprend pas :

Votre croisière ne comprend pas :Les acheminements pour rejoindre le port d’embarquement : rendez-vous dans votre agence Périer Voyages afin de compléter votre croisière avec le transport aérien depuis Paris vers Marseille, aller et retour.Possibilité de réserver une navette de votre Domicile vers l’aéroport de Paris, aller et retour : rendez-vous dans votre agence Périer Voyages

A bord : Les liaisons téléphoniques, fax et internet – les services personnels (soins au centre de remise en forme, institut de beauté et coiffeur, blanchisserie, photographe), achats dans les boutiques du bord, pharmacie, service médical. Les excursions facultatives à terre. Les jeux électroniques et le Casino

Affiche 1er salon de la croisière au Havre

Périer Voyages, en partenariat avec l'Office de Tourisme du Havre, organise la première édition du "Salon de la Croisière" au Havre le Jeudi 30 Mars 2017.

L'entrée est libre et gratuite de 10h00 à 19h30 sans interruption.

Près de 15 compagnies de croisières et professionnels du Tourisme seront représentés : Club Med, Costa Croisières, CroisiEurope, Hurtigruten, Jet Tours, Kuoni, La Cordée Voyages, LMS Croisières, MSC Croisières, Océania Cruises, Plein Cap Croisières, Regent Seven Sea Cruises, Royal Caribbean, Star Clippers, Un Océan de Croisières ..

Des navettes gratuites sont mises à votre disposition entre la Place Auguste Perret (rue de Paris / rue Louis Brindeau) et le Terminal Croisière.

Départ Place Auguste Perret à : 11h - 12h - 14h - 15h - 16h - 17h.

Retour assuré entre le Terminal Croisière et la Place A. Perret.

Sans réservation. Plus d'informations à l'Office de Tourisme du Havre ou au 02.32.74.04.04.

