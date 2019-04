NORMANDIE QUIZ: Partez à 2 en Sicile avec France Bleu Normandie et TUI N°1mondial du voyage

Chaque semaine sur France Bleu Normandie, répondez en direct aux questions entre 11h et 12h et gagnez de superbes cadeaux!

Après les infos de 11h, inscrivez-vous au 02 35 07 66 66. Si vous êtes sélectionné, une fois à l'antenne, l'animateur vous pose des questions essentiellement sur la Normandie avec à chaque fois 2 choix de réponse.

Le meilleur candidat repart chaque jour avec le cadeau de sélection et le meilleur candidat de la semaine avec la grande dotation.

Pas d'égalité possible il faut obligatoirement marquer un point de plus pour être désigné vainqueur.

Du 1er au 5 avril 2019 France Bleu Normandie vous propose avec TUI N°1 mondial du voyage , de vous envoler au départ de l'Aéroport Deauville-Normandie pour la Sicile: un séjour pour 2 personnes au club Marmara Brucoli 4*