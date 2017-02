Normandie Quiz: préparez la valise on vous offre vos vacances

La Grèce, l'Espagne, la Turquie...choisissez votre destination !

France Bleu Normandie et TUI, N°1 mondial du voyage vous offre vendredi en finale , votre séjour dans le Club Marmara de votre choix en formule "tout compris":

8 jours, 7 nuits pour 2 personnes hébergement chambre double au départ de l'Aéroport Deauville-Normandie

(offre valable pour un départ hors période de ponts et vacances scolaires pour un retour au plus tard le 30/09/17).

Chaque jour en cadeau de sélection le coffret France Bleu comprenant un bloc note, stylo et lampe torche miniature.

Pour tenter votre chance , répondez à la question de sélection posée après les infos de 11h par Pascal Vaillant.

Bonne chance