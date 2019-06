Nos plus Beaux Villages de Franche-Comté : le jeu photo !

Tout l'été, jouez avec nos photos de Franche-Comté, et gagnez votre séjour dans un hôtel de charme pour un week-end de châtelain !

Testez-vous sur la Franche-Comté en identifiant nos plus beaux villages avec nos plus beaux tirages !

Franche-Comté, France

Tout l'été, du lundi 1er juillet au dimanche 25 août inclus, une photo est publiée chaque jour sur notre page Facebook .

Au total, cinquante-six photos de nos plus Beaux Villages de Franche-Comté qu'il vous appartient de reconnaître !

Chaque jour, entre 8h et 8h30, une nouvelle photo apparaît donc sur notre Facebook, et c'est à vous de l'identifier.

Jouez en famille, de bonne heure au petit dej', l'après-midi pendant le Tour, dans le transat sur la terrasse ou sur la plage, à midi avec vos collègues, ou le soir entre amis à l'apéro, conjuguez vos connaissances et multipliez vos chances !

En jeu : un séjour pour 2 personnes (dîners et nuitée) dans un hôtel de charme, quelque part justement dans l'une des 56 photos que vous aurez vu passer !

Cet été, "restez connétés" !

Jouez avec nos petits bouts de Franche-Comté, où que vous soyez et au rythme que vous voulez...

Résultats, bonnes réponses et verdict dès le lundi 26 août : le séjour récompensera celui ou celle qui en aura identifié un maximum (tirage en cas d'égalité)

Bonne chance !