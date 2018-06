D’abord, au terme de cette première saison - et puisque vous fûtes nombreux à nous poser la question - qu’est-ce que « Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté », au sens où nous l’entendons… ? En somme, qu’est-ce qu’un beau village et qu’avons-nous voulu montrer de ces beaux villages, de nos pays et de nos territoires ?

Un beau village, c’est d’abord un village plus ou moins important en termes de taille… Autrement dit, des villages, bourgs ou bourgs-centre, qui sont autant de petites cités caractéristiques, singulières, remarquables, significatives ou constitutives de notre Franche-contrées.

Des ʺpaysʺ que nous avons ainsi voulu découvrir à travers le verre de toutes les loupes ou lunettes (tourisme, patrimoine, économie, population, loisirs, art de vivre, décor, paysages, ambiance) et les antennes tendues vers tout ce qui en fait la vie, jusque dans les réalités de l’époque, pour mieux capter l’âme, les valeurs et l’identité de tous nos territoires.

Un beau village, c’est donc un peu de tout ça à la fois, en faisant la route au grand R, et parfois en suivant une feuille de roots aux détours improbables !

Quoi qu’il en soit, des lieux de vie comme des décors dans lesquels nous avions envie de passer du bon temps, et d’en rendre compte… de vous raconter la vie d’ici, dans toutes ses définitions, et conjuguée à tous les temps : de la cité médiévale à la commune nouvelle, nous voulions saisir ce petit quelque chose qui fait de nos villages ou petites cités des coins à part !

En fait, si nous vous avons présenté la Franche-Comté à villages découverts, c’était aussi pour vous présenter nos plus beaux visages de Franche-Comté : un visage humain, naturel et authentique comme on l’aime, dans des pays de caractère et de caractères !

Cinq villages en lice pour la finale, à vous de les départager

Au final, 5 des 31 villages traversés cette saison se sont donc qualifiés pour la finale, à raison d’un par période scolaire.

Cinq villages, bourgs ou cités qui ont aussi sans doute activé leurs réseaux, sociaux compris, pour multiplier les clics… ce qui leur a forcément… souris (avec un ʺsʺ) !!

Cette saison, Pesmes, Ornans, Lods, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, Les Auxons, Nozeroy, Rioz, Marnay, Les Hôpitaux Neufs, Arbois, Montlebon, Moirans-en-Montagne, Gy, Chapelle des Bois, Saône, Sancey, Champlitte, Mont-sous-Vaudrey, Gilley, Scey-sur-Saône, Guyans-Vennes, Cléron, Port-Lesney, Fougerolles, Rigny, Malbuisson, Saint-Hippolyte et Salins-les-Bains se sont ainsi laissés parcourir, de rues en chemins, de plages en belvédères, de cloîtres en salles des fêtes, de stades en châteaux, de bistrots en ateliers ou entreprises, de lotissements en hôtels particuliers, de vieilles fermes en écoles, voire de péniches en grills finlandais, ou de cuisines en salons.

Autant de bourgs et villages que vous pouvez retrouver dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, ou en instants de vie.

La question est donc maintenant de savoir où nous prendrons nos quartiers, le samedi 30 juin prochain, histoire de célébrer comme il se doit le Plus Beau Village de Franche-Comté 2017-2018 ! Ce qui n’enlève évidemment rien au plaisir que nous avons pris dans tous nos périples, par tous les temps tous les gens…

Et entre nous, tous ont gagné ! il n’y a pour nous que des ʺvaincœursʺ !

Et promis… on reste connectés en BleuTous pour reprendre la route et partager ensemble le bonheur de déplier une nouvelle carte de Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté dès septembre prochain !

Baume-les-Dames

Le premier des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de La Toussaint), c’est Baume-les-Dames… Nous y avions passé une semaine fin septembre...

... où l'on avait notamment rencontré Charly, un habitué du centre, qui nous avait présentés d’autres baumois dans un endroit tout indiqué pour comprendre la cité...

Charly et les échos d'un bar du centre où la vie pourrait être encore plus lucky! © Radio France - Dominique Parreaux

"il fait bon vivre ici quand-même !"... Copier

... et où nous avions aussi croisé Sylviane et Marie-Christine, baumoises de toujours ou d’adoption, mais toutes les 2 amoureuses de leur cité.

Sylviane et Marie-Christine devant la maison à tourelle qui fait aussi l'identité de la Cité... © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite guidée, entre 2 "bonjour" et 3 "coucou"! Copier

Baume-les-Dames, par ici la visite complète

Montlebon

Le deuxième des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de Noël), c’est Montlebon,juste à côté de Morteau. France Bleu s'y était rendu à la mi-décembre...

... et nous y avions notamment profité d’une visite VIP de l’église et du cloître, un ensemble architectural qui abrite aussi aujourd’hui la mairie !

Le promenoir Est du cloître, aujourd'hui rénové, avec son ancienne porte de prison accrochée au mur et rappelant l'histoire du bâtiment. © Radio France - Dominique Parreaux

Construit en 1624, le cloître fut tour à tour monastère, prison, école... et aujourd'hui dédié aux salles associatives! Copier

... avant d'emprunter les routes, chemins et sentiers reliant les hameaux qui nous avaient aussi réservé une heureuse rencontre, à l’improviste.

Chemin faisant, Geneviève surgit, entre Les Vuillaumiers et Les Sarrazins ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On a de la chance d'avoir des yeux... C'est le bonheur !" Copier

Montlebon, par ici la visite complète

Sancey

Le troisième des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de février), c’est Sancey, anciennement le Long, le Grand et l’Eglise… Nous en avons pris la direction fin-janvier début-février...

... une semaine durant laquelle on avait par exemple rencontré l’un des acteurs de vie du Vallon...

Guy Defrasne et quelques uns des temps forts de la vie du Vallon © Radio France - Dominique Parreaux

Convivialité, convivialité, convivialité... Dans village, il y a "vie" ! Copier

... avant de s'arrêter dans l’un des tous nouveaux bâtiments du village qui fait le bonheur de tout le secteur !

La nouvelle école primaire de Sancey, un bonheur pluriel ! © Radio France - Dominique Parreaux

Milo, Maxence, Sarah, Cloé, et Corinne Bouly... pour autant d'angles de vue sur le village. Copier

Sancey, par ici la visite complète

Cléron

Le quatrième des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de Pâques), c’est Cléron, le long de la Loue, entre Ornans et Quingey… dont nous avons pris la température fin mars...

... une semaine de rencontres et découvertes où, parmi les nombreuses visites, on nous avait par exemple emmenés sur un point de vue qui en dit long du pays…

Maryse, sur le viaduc du tacot, et devant l'ancien pont à péage qui faisait du village un point startégique. © Radio France - Dominique Parreaux

Cléron à travers les siècles, les édifices et les paysages... Copier

... où le patrimoine n’est d'ailleurs pas seulement bâtit… la preuve en prenant de la hauteur !

Frédéric Ravenot, Conservateur adjoint de la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois, un autre trésor de Cléron © Radio France - Dominique Parreaux

En route! Le Mont de Cléron éclaire pas mal de choses... Copier

Cléron, par ici la visite complète !

Fougerolles

Le 5ème et dernier des finalistes de cette saison (qualifié au vote intermédiaire de ce dernier trimestre, début juin), c’est Fougerolles (le Nord Haute-Saône, aux portes de la Lorraine), où nous avons passé une semaine fin avril...

Fougerolles, où la visite - entre histoire, patrimoine et biodiversité - nous avait bien entendu menés jusqu'aux vergers...

Alain Grillot devant le verger conservatoire, à la fois mémoire et génome du pays. © Radio France - Dominique Parreaux

Un incontournable panorama pour voir le pays d'en eau... de vie! Copier

... avant, suite logique, de prendre la route de l'un des 27 lieux-dits qui constellent la commune… pas choisi tout à fait par hasard !

Bernard Oudot devant les bonbonnes de l'un des greniers de vieillissement du Kirsch fermier AOC de Fougerolles (groupement de producteurs) © Radio France - Dominique Parreaux

Bernard Oudot distille les fruits... et les bons mots pleins d'à-propos ! Copier

Fougerolles, par ici la visite complète !

La saison 1 touche à sa fin, à vous de jouer, à vous de voter !

Et RDV le samedi 30 pour une matinée en direct du village lauréat.