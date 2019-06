Nos Plus Beaux Villages sous leurs plus beaux visages : la grande finale de la saison !

Franche-Comté, France

D’abord, au terme de cette deuxième saison - et puisque vous fûtes encore nombreux à nous poser la question - qu’est-ce que « Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté », au sens où nous l’entendons… ? En somme, qu’est-ce qu’un beau village et qu’avons-nous voulu montrer de ces beaux villages, de nos pays et de nos territoires ?

Un beau village, c’est d’abord un village plus ou moins important en termes de taille… Autrement dit, des villages, bourgs ou bourgs-centre, qui sont autant de petites cités caractéristiques, singulières, remarquables, significatives ou constitutives de notre Franche-contrées.

Des ʺpaysʺ que nous avons ainsi voulu découvrir à travers le verre de toutes les loupes ou lunettes (tourisme, patrimoine, économie, population, loisirs, art de vivre, décor, paysages, ambiance) et les antennes tendues vers tout ce qui en fait la vie, jusque dans les réalités de l’époque, pour mieux capter l’âme, les valeurs et l’identité de tous nos territoires.

Un beau village, c’est donc un peu de tout ça à la fois, en faisant la route au grand R, et parfois en suivant une feuille de roots aux détours improbables !

Quoi qu’il en soit, des lieux de vie comme des décors dans lesquels nous avions envie de passer du bon temps, et d’en rendre compte… de vous raconter la vie d’ici, dans toutes ses définitions, et conjuguée à tous les temps : de la cité médiévale à la commune nouvelle, nous voulions saisir ce petit quelque chose qui fait de nos villages ou petites cités des coins à part !

En fait, si nous vous avons présenté la Franche-Comté à villages découverts, c’était aussi pour vous présenter nos plus beaux visages de Franche-Comté : un visage humain, naturel et authentique comme on l’aime, dans des pays de caractère et de caractères !

Cinq villages en lice pour la finale, à vous de les départager

Au final, 5 des 32 villages traversés cette saison se sont donc qualifiés pour la finale, à raison d’un par période scolaire.

Cinq villages, bourgs ou cités qui ont aussi sans doute activé leurs réseaux, sociaux compris, pour multiplier les clics… ce qui leur a forcément… souris (avec un ʺsʺ) !!

Cette saison, Clairvaux-les-lacs, Fresne-Saint-Mamès, Rainans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Les Gras, Faverney, Moffans-et-Vacheresse, Montigny-lès-Vesoul, Pays-de-Clerval, Jallerange, La Roche-Morey, Goumois, Les Verrières de Joux, Le Russey, Chaussin, Vuillafans, Montbozon, Landresse, Sellières, Fretigney-et-Velloreille, Bouclans, Villers-lès-Luxeuil, Fraisans, Noroy-le-Bourg, Soye, Bouverans, Dampierre-sur-Salon, Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain et Saulx-de-Vesoul... se sont ainsi laissés parcourir, de rues en chemins, de plages en belvédères, de cloîtres en salles des fêtes, de stades en châteaux, de bistrots en ateliers ou entreprises, de lotissements en hôtels particuliers, de vieilles fermes en écoles, voire de péniches en campings, ou de cuisines en salons.

La question est donc maintenant de savoir où nous prendrons nos quartiers, le samedi 29 juin prochain, histoire de célébrer comme il se doit le Plus Beau Village de Franche-Comté 2018-2019 ! Ce qui n’enlève évidemment rien au plaisir que nous avons pris dans tous nos périples, par tous les temps tous les gens…

Et entre nous, tous ont gagné ! il n’y a pour nous que des ʺvaincœursʺ !

Et promis… on reste connectés en BleuTous pour reprendre la route et partager ensemble le bonheur de déplier une nouvelle carte de Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté dès septembre prochain, pour une 3ème et dernière saison.

Vercel

Le premier des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de La Toussaint), c’est Vercel-Villedieu-le-Camp… Nous y avions passé une semaine à la mi-septembre...

... où l'on avait notamment rencontré Pascale, une vercelloise convertie et convaincue, que nous avions suivie sur la piste du patrimoine et du "pain d'épistes" pour comprendre la cité...

Pascale Droz devant l'une des bornes du jeu de piste qui vous entraîne à la recherche de la recette du pain d'épices de Gaufrette © Radio France - Dominique Parreaux

"Il faut venir voir le village, il faut venir faire le jeu de piste et découvrir tout ça !" Copier

... et où nous avions aussi croisé Marc, avec qui nous sommes partis à la découverte du bourg castral qui se devine encore, à condition d'ouvrir les yeux et de savoir regarder par terre...!

Le plan de Vercel est déjà très instructif : la voirie d'aujourd'hui en dit long des remparts d'hier et des fortifications qu'elle épouse © Radio France - Dominique Parreaux

"Ces pierres nous intriguaient..." Copier

Le Russey

Le deuxième des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de Noël), c’est Le Russey. France Bleu s'y était rendu peu avant la mi-décembre...

... et nous y avions notamment profité d’une visite éclairante de l'école des Gentianes, reflet de ce pays du Haut et de tout ce qui en fait la vie de tous les jours...

Christophe Dard (directeur, professeur des écoles) et Célia (professeure des écoles) au fond, derrière les élèves de la classe de CM2, et presque en 6ème aujourd'hui ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Si vous regardez le paysage que nous avons depuis la classe, c'est vrai qu'il y a pire !" Copier

... avant de se laisser dire qu'il fallait absolument aller faire un saut "chez Fesselet"... Et au Russey, "Chez Fesselet", ce n'est ni le bistrot du centre ni le buraliste qui est là depuis toujours... Ce que l'on appelle "Chez Fesselet" au Russey se trouve sous une grande enseigne qui pour autant n'a pas franchement imposé son nom !

Laëtitia Vermot, dépositaire de l'esprit de "Chez Fesselet", une véritable institution du village © Radio France - Dominique Parreaux

"Et finalement aujourd'hui notre boulot c'est de retransmettre ça !" Copier

Bouclans

Le troisième des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de février), c’est Bouclans, dont nous avions pris la direction à la mi-février.

Bourg du bord du premier plateau, qui lui aussi a plain de choses à raconter... Et par exemple l'histoire d'un bâtiment qu'il faut faire exprès d'aller chercher, en prenant une petite rue presque dérobée qui mène à La Craie d'Ambre puis à Vauchamp et à Champlive...

Le château de Bouclans, pas seulement le témoin de la grande histoire pour Claudine ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'était notre lieu de rencontre(s)..." Copier

... avant - chemin faisant - de s'arrêter à hauteur d'un couple déjà vu à plusieurs reprises dans la journée, et avec qui nous étions apparemment faits pour nous rencontrer !

Marie-Odile et Claude : il y a des rencontres qui semblent écrites ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Je me disais que ce serait une très bonne idée de venir dessiner" Copier

Fraisans

Le quatrième des 5 finalistes (qualifié au vote intermédiaire des vacances de Pâques), c’est Fraisans, presque à cheval entre Doubs et Jura, en lisière de la forêt de Chaux… dont nous avons pris la température juste avant la mi-mars...

... une semaine de rencontres et découvertes où, avant de partir en visite, on nous avait expliqué et raconté le pays de la forge, l'activité qui a fait une grande partie de l'histoire et du visage du village...

Les Forges de Franche-Comté qui ont dessiné le village de Fraisans, des châteaux aux séries, en passant par l'hôpital, les écoles, La Gérance, les cités et les maisonnettes © Radio France - Dominique Parreaux

"La prospérité a augmenté au fur et à mesure que le nombre d'ouvriers augmentait" Copier

... et où nous sommes allés voir sur place comment les Forges ont retrouvé toute une vie qui lui va bien, au site comme aux valeurs, notamment à travers un festival qui a ici tout sons sens !

L'autre Fraisans, en configuration festival : le village des Gueules Noires... de monde ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Je cherchais un endroit qui avait du caractère, qui avait du chien comme on dit !" Copier

Le 5ème et dernier des finalistes de cette saison (qualifié au vote intermédiaire de ce début juin), c’est Pierrefontaine-lès-Blamont, dont nous avons parcouru les rues et chemins à cheval sur la fin avril et début mai...

Cinq jours qui nous avaient par exemple permis de mieux comprendre le nom du village...

La fontaine et le temple, deux des éléments clés du patrimoine pétrofontanien © Radio France - Dominique Parreaux

"D'où : Pierrefontaine !" Copier

... avant de monter sur les hauteurs, en direction de Montécheroux puis en prenant à droite “la route stratégique”, à la découverte de fortifications qui ont aussi fait l'histoire !

La Tour Carrée, haut lieu de la Résistance notamment © Radio France - Dominique Parreaux

"Donc on imagine les difficultés de la réalisation, de la construction de ces batteries" Copier

La saison 2 touche à sa fin, à vous de jouer, à vous de voter !

Et RDV le samedi 29 pour une matinée en direct du village lauréat... village que VOUS aurez élu !