France Bleu Paris s'installe au cœur de la Fête de l’Humanité vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 au Parc départemental Georges Valbon à la Courneuve. Et nous vous y invitons

3 jours de fête pour visiter 450 stands, voyager dans plus de 90 pays, participer aux débats, écouter plus de 60 concerts, rencontrer 200 auteurs et traverser les espaces cinéma, arts vivants, le village du sport... Vous venez ?

La Fête de l'Huma c'est aussi échanger, rencontrer, se restaurer et vivre 3 jours de Fête avec des centaines de milliers personnes.

Côté musique, cette année vous pourrez retrouver, entre autres : Catherine Ringer, NTM, Jeanne Added, The Inspector Cluzo, Roméo Elvis, Bernard Lavilliers, Franz Ferdinand, Grand Corps Malade, Julier Clerc, Feloche, Marcel et son Orchestre...