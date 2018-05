Du 09 au 18 mai, gagner un forfait famille (entrées, repas, et de nombreux cadeaux) pour le parc Terra Botanica à Angers.

À Angers, Terra Botanica vous révèle les secrets de six siècles d’histoire des plantes. Au XVème siècle, le Roi René, amoureux des plantes et des jardins fleuris, a introduit des essences méditerranéennes en Anjou. Puis, les grands explorateurs ont ramené de nombreuses plantes qui ont été cultivées dans les jardins de châteaux, au fil de la Loire, puis dans les pépinières nées à Angers au XIXème siècle. Aujourd’hui, la Vallée de la Loire rassemble une multitude de cultures qui embellissent notre cadre de vie. Nous vous y invitons.

Terra Botanica est au coeur de la capitale du végétal et relate cette longue histoire du voyage des plantes. Le patrimoine et les nouveautés végétales sont mis en scène avec 275 000 espèces venant du monde entier, les collections exceptionnelles d’orchidées, de roses, de palmiers… de serres géantes en jardins foisonnants, de rizières en marécages, de généreux potagers en sombres forêts primaires, de paysages méditerranéens en terres d’Orient, embarquez pour une aventure insolite haute en couleur !

Univers d’explorations et de découvertes, Terra Botanica est aussi un fabuleux terrain de jeux et d’animations : l’île des lutins avec ses tours suspendues, projections dynamiques en 4D, balades dans les airs en ballon captif ou à la cime des arbres, promenades bucoliques en barque… Entre aventures ludiques et découvertes botaniques, en famille ou entre amis, petits et grands trouvent leur place dans le premier parc du végétal en Europe.