Nous vous invitons au Lido pour Paris Merveilles

Tout le weekend au 01.42.30.10.10, tentez de gagner une soirée au Lido

Avec Paris Merveille, le nouveau spectacle du Lido, c’est toute une ville qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les frontières de l’espace et du temps. Une évasion fantastique où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des tableaux.

les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys avec chapeaux extravagants et costumes majestueux sont ornés des plus belles plumes et scintillent de mille feux. Tout le weekend, tentez de gagner une invitation pour deux personnes au Lido au 01.42.30.10.10