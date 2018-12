Nouveau à Caen : un drive piéton E.Leclerc Gagnez votre bon d'achat pour le tester

Caen, France

Le concept de drive piéton est récent et en Normandie, c'est le tout premier à ouvrir. Depuis le 29 novembre, aux Rives de l'Orne à Caen, c'est E.Leclerc qui a lancé le concept.

Il s'agit pour l'enseigne de répondre à la demande des clients, de plus en plus soucieux de gagner du temps.

Dans le magasin E.Leclerc Express, cette nouvelle possibilité co-existe avec celle de faire ses courses sur place. Le drive piéton leur permet de commander sur le site internet une très large gamme de produits alimentaires puis de venir retirer ses courses, à pied. Un des autres avantages est de pouvoir bénéficier des prix de grande surface en plein centre de la ville.

Le magasin E.Leclerc Express aux Rives de l'Orne sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h pour faire ses courses.

