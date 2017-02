Gagnez un an de détente pour deux avec accès à l'Espace Aquadétente SPA VENTOUX de Malaucène

Fatigué ? Besoin de souffler ? FB Vaucluse vous offre le plus relaxant des cadeaux !

Jouez avec nous et Remportez un an de relaxation au spa Ventoux Provence à Malaucène.

Au Pied du Mont Ventoux , au cœur d’une nature exceptionnelle , où montagnes et vergers vous invitent à vivre hors du temps.

Ici, tout n'est que calme, luxe et volupté"

La psicine intérieure du SPA VENTOUX PROVENCE © Radio France - RF

Vous gagnez un accès par mois pour deux, à votre convenance à l’espace aquadetente, avec au choix des activités spa, hammam, séance cryotherapie, sauna, grotte à sel, piscine intérieure, et de moelleux transats pour la relaxation suprême.

L'espace Aqua Détente vous donne accès à la piscine chauffée avec ses jacuzzis et ses jets (col de cygne, nage à contre courant, geyser), au sauna finlandais, au hammam parfumé aux huiles essentielles d'eucalyptus, à la grotte à sel et à la salle de cardio fitness, à l'espace extérieur avec jacuzzi, bain d'eau froide et solarium.

Chaque mois, vous réservez votre journée détente en couple, ou entre amis, et vous profitez.

Tout pour vous détendre au SPA VENTOUX PROVENCE © Radio France - RF

2017 - Exit le stress – bonjour la quiétude pendant 1 an.