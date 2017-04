Une nouvelle fois la première radio de Vaucluse s’occupe de vos vacances : direction Venise.

Jouez avec nous et tentez votre chance pour remporter en partenariat avec Croisieurope, une croisière pour deux personnes en cabine double sur le pont principal - 5 jours/4 nuits direction Venise du 20 au 24 juin 2017 .

Vous séjournerez a bord du paquebot MS Michelangelo - amarré au cœur de Venise, en pension complète et all inclusive – boissons / repas / transferts jusqu’à Toulon et retour / et toutes les excursions incluses.

Le MS MichelAngelo © Radio France - croisieurope

A vous la visite du Palais des Doges, des fabriques de gondoles, escale sur l’ile de la lagune Murano et Burano, et visite de la ville de Padoue

Vous pourrez trouver plus d’infos sur le site www.croisieurope.com rubrique destination Venise https://www.croisieurope.com/croisieres/ven\-tous\-les\-chemins\-menent\-a\-venise

Passeport Obligatoire et en cours de validité !!!

Séjour à Venise © Radio France - RF

Le détail du séjour :

VENISE - BURANO(1) - VENISE - CHIOGGIA - PADOUE(1) - VENISE

1er jour : VENISE - Embarquement vers 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord et soirée libre à Venise.

2ème jour : VENISE - Burano (1) - Murano (1) – VENISE / Excursions facultatives proposées :

CLASSIQUE : visite guidée du palais des Doges et de la place San Marco.

DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova, le palais des Doges et ses passages mystérieux. Après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : les îles de la lagune : Burano et Murano. Retour à bord et navigation vers Venise.

3ème jour : VENISE - Matin, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite d’une fabrique de gondoles et de masques. Croisière dans la lagune. Après-midi libre à Venise. Soirée libre.

4ème jour : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) – VENISE / Navigation vers Chioggia. Après-midi, excursions facultatives proposées :

CLASSIQUE : visite de Padoue, ville de Saint Antoine.

DYNAMIQUE : randonnée route des vins à travers les collines euganéennes jusqu’au village médiéval d’Arqua Pétrarque.

Retour à bord à Venise. Soirée de gala.

5ème jour : VENISE

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Fin de nos services.