Après le succès remporté par « Histoires et Rêves d’Artois » à Saint Laurent Blangy depuis 18ans, Artois Culture Nature a créé un nouveau spectacle « ÉCLATS D’HISTOIRE »

Durant 2 heures de fééries Nocturnes le spectateur voyage à travers l’histoire du Nord de la France, avec 2000 ans d’Eclats d’Histoire, de coutumes, des métiers et du savoir-faire.

Éclats d’Histoire c’est une fresque géante pleine de vie, de tableaux de couleurs, de costumes, de cavaliers, de danseurs dans un cœur de nature exceptionnel à Saint Laurent Blangy près d’Arras.

Éclats d’Histoire, c’est l’histoire du Nord de la France dans tous ses états, l’histoire en éclats. Éclats de rires, fragments d’émotions, scènes grandioses, tableaux intimistes, costumes par milliers, cavalerie impressionnante, danseurs, chanteurs, acteurs, saltimbanques.

Véritable mosaïque humaine, « Éclats d’Histoire » s’inspire de tous les territoires de notre belle région des Hauts-de-France pour y retracer l’histoire, les coutumes, les métiers, les savoir-faire…

Dominique Martens, le metteur en scène s’est inspiré des recherches des bénévoles pour écrire cette nouvelle création. Travaillé depuis plus de deux années, ce nouveau projet est un nouveau défi pour les bénévoles dont le seul but est et restera d’offrir émerveillement et féérie aux spectateurs.

UNE GRANDE FRESQUE GÉANTE, PLEINE DE VIE, DE COULEURS, DE COSTUMES, DE CAVALIERS ET DANSEURS.

Imaginez une promenade légère, poétique, surprenante, décalée qui raconte l’Artois et le Nord de France en évoquant les grands évènements qui ont marqué son histoire, les hauts faits guerriers, les grandes fêtes, mais aussi les gestes simples de la vie ordinaire.

Un spectacle total, très rythmé, tout en contrastes, sur une musique originale et intense avec de nouveaux effets de lumières ingénieux, des jets d’eaux grandioses, des projections d’images sur écran géant.

Dans un cœur de nature exceptionnel, ces « Fééries Nocturnes » emporteront le spectateur dans un tourbillon d’émotions.

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Nord

Un reportage photos de quelques tableaux lors des répétitions générales le 06 septembre ::

Cheval Cador et Cavalier Stéphane Lemaire responsable de la cavalerie "La Chevauchée des Amis" - Jean-Paul CAUDRON

Le train Belle époque - Jean Marie AUMARD

La Bataille de VIMY - Jean Marie AUMARD

Le carrosse du Roi - Jean-Marie AUMARD

1900 - Jean-Marie AUMARD

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Nord - Artois Culture Nature

TARIFS & HORAIRESHORAIRESVendredis et samedis 14-15, 21-22 septembre 2018

Repas sous Chapiteau « Le Clos du Roi » : 20 €

Sur réservation les 7&8, 14&15, 21&22 Septembre 2018

sous Chapiteau « Le Clos du Roi » : 20 € Sur réservation les 7&8, 14&15, 21&22 Septembre 2018 Spectacle : 21h

Il est recommandé d’arriver sur le site 40 min avant le repas-spectacle (19h) ou avant la représentation (21h). Pour des raisons techniques, l’accès au site ne sera plus autorisé à partir de 21h.MENUBoisson : (1 boisson et café inclus)Entrée : Velouté de potiron, Brisures de MarronPlat : Jambon à L’Os à la Forestière, Pommes de Terre Campagnardes et Petits Pois CarottesDessert : Tourte aux PoiresTARIFSDINER + SPECTACLE :

(*Repas chaud au « CLOS du ROI » sous chapiteau sur réservation)

Toutes les infos + ICI feeries-nocturnes.fr/eclats-dhistoire/