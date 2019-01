Une nuit dans les librairies et les bibliothèques

Cette nuit a pour but de faire découvrir de manière ludique et festive les milliers de bibliothèques et de librairies.

« Tous lecteurs ! », c'est le mot d'ordre de cette 3ème édition de la Nuit de la lecture.

Tous les lieux qui participent au développement du plaisir de lire ouvrent leurs portes et organisent des animations.

En Deux-Sèvres

Rendez-vous à Niort, Bressuire, Parthenay, Thouars, Airvault.

En Vienne

Rendez-vous à Poitiers, Châtellerault, Montmorillon, Jazeneuil, Marçay, Lussac-les-Châteaux,

Cliquer pour découvrir la carte interactive de tous les événements organisés en Poitou.