Non, les Nuits Romanes ne sont pas totalement mortes !

Cette troisième édition est aussi l'occasion de fêter le 20e anniversaire classement au patrimoine mondial de l’Unesco des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de l'église Saint-Hilaire.

Petites sœurs des défuntes "Nuits Romanes", les Nuits de Saint-Hilaire ont le même but : mettre en valeur le riche patrimoine roman de la ville de Melle.

Organisées conjointement par la ville de Melle et les associations les Arts en boule, le plancher des valses, les amis de Saint-Savinien, la ronde des jurons, ce collectif a concocté un programme qui mêle danse, lumière, feu et feux d'artifices.

Le programme

Vendredi 31 aout 2018

20h : "Riez sans modération", par la compagnie Réverbère.

Homme de cirque, il jongle aussi bien avec les situations qu'avec des ustensiles.

21h30 : "Bullade" avec le Trio Vocacello (voix, violoncelle, accordéon), les ateliers vocaux et les créateurs lumières de La ronde des jurons.

Un parcours artistique en lumière autour et à l'intérieur de l'église.

22h45 : "After trad" avec le duo Barbeau-Turpault.

Deux accordéonistes diatoniques qui jouent de la musique du Poitou.

Samedi 1er septembre 2018

18h : Visite de l’église Saint-Hilaire avec le Pays d’Art et d’Histoire.

L'occasion de découvrir l'histoire, le mobilier et l'architecture de l'église.

19h : Repas champêtre et spectacle forain "Anatomik" par la compagnie Madam Kanibal.

21h30 : "L’œuf du Phénix" par la compagnie Silex suivi d’un feu d’artifice.

Depuis deux jours, un œuf en bois de 4 à 5m de haut est en construction. Chaque soir, son cœur rayonne d'une lueur intense, toujours plus puissante. Pour le ce dernier soir, il crépite et s'embrase dans un ballet de sons de flammes et d'étincelles.

S'inspirant de la recette originelle du bal d'antan, ce bal est plus qu'un simple bal. Toutes les générations y trouveront leur compte.

Tous les spectacles sont gratuits