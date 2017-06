Nuits de Sologne, spectacles pyrotechniques

Gagnez vos places avec France Bleu Orléans pour "NUITS DE SOLOGNE", un événement unique en région centre ! Le 2 septembre à Nouan-Le-Fuselier dans le Loir-et-Cher.

Parti d'un rêve, ce projet fou, ce pari audacieux est devenu bien réel, grâce au travail acharné d’une poignée de passionnés. Nuits de Sologne est aujourd'hui un événement pyrotechnique incontournable qui fait rayonner le nom Sologne bien au-delà des frontières du département et de la région. Le public, conquis et émerveillé, communique toujours plus son enthousiasme, et le fait savoir dans le Livre d'Or...

Chaque premier samedi de septembre, le ciel de Sologne s'embrase pour le plaisir d'une foule émerveillée.

Au programme, une soirée douce et conviviale pour attendre la nuit où chacun peut se restaurer au son des bandas, des fanfares, des harmonies et des trompes de chasse sur le site exceptionnel du Petit Neuteau, et un spectacle original avec toujours plus de poésie, de musique, de lumières et d'artifices. La qualité, l'émotion et le rêve sont les maîtres mots de ce spectacle hors normes.